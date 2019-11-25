Ксения Мишина и Женя Кот победили в шоу "Танці з зірками": все выступления пары

Зрители отдали свои голоса за Ксению Мишину и Женю Кота

Ксения Мишина и Женя Кот Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный финал шоу "Танці з зірками 2019". В этому году финалистами стали сразу три пары – Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Женя Кот, которые и стали победителями в этом сезоне.

За 14 эфиров звезда "Крепостной" Ксения Мишина и Женя Кот станцевали фокстрот, танго, вальс, джаз, хип-хоп, джаз-модерн, джайв, румбу, самбу и фристайл. Отметим, что до проекта артистка совсем не умела танцевать и не знала, сможет ли справиться с таким вызовом на паркете. Зрители полюбили пару за их страсть и эмоциональность. Несмотря на то, что судьи не всегда ставили участникам высокие балы, им удалось завоевать сердца поклонников и победить в шоу.

Предлагаем вашему вниманию все выступления Ксении Мишиной и Жени Кота на шоу.

Ксения Мишина и Женя Кот – фокстрот

Ксения Мишина и Женя Кот – джаз-модерн

Ксения Мишина и Женя Кот – танго

Ксения Мишина и Женя Кот – венский вальс

Ксения Мишина и Женя Кот – хип-хоп

Ксения Мишина и Женя Кот – джаз

Ксения Мишина и Женя Кот – аргентинское танго

Ксения Мишина и Женя Кот – джайв

Ксения Мишина и Женя Кот – медленный вальс

Ксения Мишина и Женя Кот – румба

Ксения Мишина и Женя Кот с Michelle Andrade – танго

Ксения Мишина и Женя Кот – самба

Ксения Мишина и Женя Кот – танго

Ксения Мишина и Женя Кот – фристайл

Отметим, что открывать грандиозный финал танцевального шоу выпала честь украинской певице Насте Каменских. Видео выступления смотрите по ссылке.

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