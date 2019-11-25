Ксения Мишина и Женя Кот победили в шоу "Танці з зірками": все выступления пары
Зрители отдали свои голоса за Ксению Мишину и Женю Кота
В это воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный финал шоу "Танці з зірками 2019". В этому году финалистами стали сразу три пары – Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Женя Кот, которые и стали победителями в этом сезоне.
За 14 эфиров звезда "Крепостной" Ксения Мишина и Женя Кот станцевали фокстрот, танго, вальс, джаз, хип-хоп, джаз-модерн, джайв, румбу, самбу и фристайл. Отметим, что до проекта артистка совсем не умела танцевать и не знала, сможет ли справиться с таким вызовом на паркете. Зрители полюбили пару за их страсть и эмоциональность. Несмотря на то, что судьи не всегда ставили участникам высокие балы, им удалось завоевать сердца поклонников и победить в шоу.
Предлагаем вашему вниманию все выступления Ксении Мишиной и Жени Кота на шоу.
Отметим, что открывать грандиозный финал танцевального шоу выпала честь украинской певице Насте Каменских. Видео выступления смотрите по ссылке.
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