Ксения Мишина об участии в Холостячке: "Я не иду туда продаваться"

Актриса откровенно рассказала, как будет вести себя на шоу

Украинская актриса, победительница проекта "Танці з зірками" Ксения Мишина, которая недавно заявила о насилии в ее жизни, рассказала о новом проекте "Холостячка". Актриса станет его главной героиней.

Своими мыслями по поводу участия в проекте Ксения откровенно поделилась в интервью "СЛАВА+".

"Я долго думала об этом, нужно ли мне оно или нет. И пришла к выводу: а почему я должна от этого отказываться? Мне мир и Вселенная подарили вот такой проект. И я буду в нем максимально открытой и откровенной. Мне интересно не только изучить мужчин, но и себя. Есть нюанс – это камеры. Но перед зрителями и мужчинами я буду максимально откровенной. Я не иду туда продаваться, я иду туда, чтобы прожить этап своей жизни. И я верю в то, что это может сложиться. Большая часть времени у меня и так проходит под камерами", – рассказала актриса.

Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua

По словам Мишиной, "своего человека" она может встретить где угодно: и на проекте, и на съемочной площадке, и в обычной жизни. Актриса также заявила, что потребовала исключить возможность съемки шоу по сценарию.

"Ранее, общаясь по поводу проекта и участия в нем, я сказала, что никаких сценариев и порочащих меня моментов в нем не будет. Все заинтересованы в том, чтобы я встретила на проекте человека, который, возможно, станет дорогим для меня", – объяснила Мишина.

В сюжете ниже Ксения Мишина рассказала о съемках в сериалах:

Напомним, Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком.

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