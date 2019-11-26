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Ксения Мишина прокомментировала победу на "Танцях з зірками"

Актриса поблагодарила зрителей и своего партнера Женю Кота

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:07
Ксения Мишина - победительница "Танців з зірками 2019"
Ксения Мишина - победительница "Танців з зірками 2019"
Фото: instagram.com/misha.k.ua

В воскресенье, 24 ноября, состоялся финал шоу "Танці з зірками 2019". В этом году победительницей проекта стала актриса Ксения Мишина, партнером которой выступил Женя Кот, ранее сопровождавший в течение шоу Надю Дорофееву и Мишель Андраде.

Ксения Мишина на своей странице в Instagram прокомментировала победу в шоу и поблагодарила зрителей и, конечно, своего партнера Женю Кота.

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"Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку!!! Вчера мы получили вашу любовь!!! Да, кубок в руках – это именно ваша любовь) Мы вместе прошли этот путь и победили... Я раннее и представить себе не могла, какой масштабной может быть народная любовь и вера... Благодарю ВСЮ команду, которая создает это шоу) Вы не представляете, какое огромное количество людей трудятся над созданием этого праздника красоты! И, конечно же, Женя Кот!! О лучшем партнере я и мечтать не могла... Ты талант и сила, которые я стремилась постоянно удваивать", – написала актриса и добавила фото с партнером.

"Танці з зірками 2019": победители Ксения Мишина и Женя Кот
"Танці з зірками 2019": победители Ксения Мишина и Женя Кот
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, в течение шоу фавориткой считалась гимнастка Анна Ризатдинова, которая уже прокомментировала поражение.

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