Ксения Мишина прокомментировала победу на "Танцях з зірками"
Актриса поблагодарила зрителей и своего партнера Женю Кота
В воскресенье, 24 ноября, состоялся финал шоу "Танці з зірками 2019". В этом году победительницей проекта стала актриса Ксения Мишина, партнером которой выступил Женя Кот, ранее сопровождавший в течение шоу Надю Дорофееву и Мишель Андраде.
Ксения Мишина на своей странице в Instagram прокомментировала победу в шоу и поблагодарила зрителей и, конечно, своего партнера Женю Кота.
"Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку!!! Вчера мы получили вашу любовь!!! Да, кубок в руках – это именно ваша любовь) Мы вместе прошли этот путь и победили... Я раннее и представить себе не могла, какой масштабной может быть народная любовь и вера... Благодарю ВСЮ команду, которая создает это шоу) Вы не представляете, какое огромное количество людей трудятся над созданием этого праздника красоты! И, конечно же, Женя Кот!! О лучшем партнере я и мечтать не могла... Ты талант и сила, которые я стремилась постоянно удваивать", – написала актриса и добавила фото с партнером.
Напомним, в течение шоу фавориткой считалась гимнастка Анна Ризатдинова, которая уже прокомментировала поражение.
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