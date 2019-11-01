Ксения Мишина рассказала, как похудела на 30 килограммов

Звезда сериала "Крепостная" поправилась после беременности

Известная украинская актриса Ксения Мишина дала откровенное интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". 30-летняя Ксения Мишина воспитывает сына, которого родила в 22 года. В ходе беседы звезда сериала "Крепостная" призналась, что в результате беременности набрала 30 лишних килограммов.

По словам Ксении, тренировки в спортзале не порадовали эффектом и она решила заняться бегом.

"Скажу, что на тот период я поняла, что тренажерный зал мне не помогает и единственное, что в этой ситуации вернуло меня в мой вес – это бег. Минимум бегала 40 минут, максимум меня хватало на час, 1:20", – вспоминает Мишина.

Актриса Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua

Кроме того, будущая звезда пыталась придерживаться жесткой диеты, в результате чего на третий день потеряла сознание.

"Я помню, что я вычитала диету, которая включала в себя 200 г риса в день и фреш грейпфрутовый. И где-то на 3 день я просто свалилась. И поняла, что нет, такое нельзя делать со своим организмом. Просто я убрала мучное, как обычно это делается, оставила мясо, фрукты, овощи и правильный образ жизни, сон. Ну, конечно, это очень тяжело с ребенком маленьким давалось, но тем не менее я пыталась как-то подстроиться", – делится актриса.

Об избиении отцом собственного ребенка, отношениях с родителями и пути к успеху Ксении Мишиной – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

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