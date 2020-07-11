Ксения Мишина вспомнила, как бывший муж спустил ее с лестницы

Победительница "Танців з зірками" откровенно рассказала о насилии со стороны экс-возлюбленного

Победительница "Танців з зірками", главная героиня нового романтического шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина рассказала о насилии со стороны своего бывшего мужа. У экс-пары есть совместный ребенок, который сейчас живет с мамой.

Откровенно о случившемся с ней и ее бывшим возлюбленным Ксения Мишина призналась в интервью для шоу "СЛАВА+". По ее словам, мужчина совершил шокирующий поступок через некоторое время после расставания с Мишиной.

"Мой бывший после расставания спустя 4 года появился, спустил меня с лестницы, непонятно за что. Я спросила только, помнит ли он, как меня зовут. Я не понимала, зачем? Что это такое было?" – поделилась актриса.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:

Ксения подчеркнула, что сейчас ее бывший муж не общается с их совместным сыном, так как лишен родительских прав.

"Сейчас этого человека нет в моей жизни и жизни нашего сына. Если он появится, то сможет общаться с ребенком только тогда, когда сын сможет принимать самостоятельные решения", – добавила она.

Накануне Ксения Мишина заявила, как будет вести себя на шоу "Холостячка": "Общаясь по поводу проекта и участия в шоу, я сказала, что никаких сценариев и порочащих меня моментов в нем не будет. Все заинтересованы в том, чтобы я встретила на проекте человека, который, возможно, станет дорогим для меня".

Недавно сообщалось, что участника группы Maroon 5 арестовали по обвинению в домашнем насилии.

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