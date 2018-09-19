Ксения Собчак беременна во второй раз
Об этом сообщил официальный представитель ведущей
Известная российская ведущая и журналист Ксения Собчак, которая впервые стала мамой в ноябре 2016 года, ждет второго ребенка, сообщает Super.ru.
Официальный представитель ведущей Кирилл Суханов подтвердил, что Ксения во второй раз станет мамой. Он также уточнил, что Собчак находится на раннем сроке и от дополнительных комментариев они пока "воздержатся".
Сама Собчак пока что не поделилась радостной новостью. На последних публикациях Ксении пока что не видно округлившийся живот, хоть и слухи о ее второй беременности ходили в сети уже давно.
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Напомним, Ксения Собчак показала фото в мокром купальнике. Ксения вместе с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном отправилась в Таиланд. На странице в Instagram Собчак опубликовала яркое семейное фото. Ксения также продемонстрировала стройную фигуру в модном слитном купальнике.
Ранее Ксения Собчак в бикини высмеяла девушек, публикующих сексуальные видео в Instagram.