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Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались: фото

Телеведущая и режиссер решили закрепить свои чувства не только официально

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:38
Ксения Собчак в свадебном платье
Ксения Собчак в свадебном платье
Фото: instagram.com/xeniasobchak_daily

Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов в пятницу 13-го не только поженились, но и обвенчались.

Смотрите также видео о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова:

Российская телеведущая Светлана Бондарчук стала гостьей таинства и поделилась фото Собчак и Богомолова, написав: "Люблю вас". Вскоре звезда удалила снимок, однако он успел распространиться в сети. Как видно на фото, Ксения Собчак сменила свадебное платье, а также надела закрытую фату. В руках невесты – букет из ландышей. Константин Богомолов тоже переоделся перед венчанием. На нем мы видим классическую белую рубашку, вместо оранжевой.

Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова
Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова

Кроме образов молодоженов, сменился и их транспорт. Так, к храму пара подъехала не на катафалке, а на роскошной карете. Отметим, Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались в Храме "Большое Вознесение" у Никитских ворот. Известно также, что на церемонии присутствовали только самые близкие родственники и друзья Богомолова и Собчак.

Отметим, свадьбу Богомолова и Собчак будут помнить еще долго, в том числе благодаря оригинальному декору. В сети появились кадры, на которых можно рассмотреть оформление зала. Так, в декоре преобладают красный и черный цвета.

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