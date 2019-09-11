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Ксения Собчак о свадьбе: "Максим знал все с самого начала"

Телезвезда рассказала, как зарождались чувства к Константину Богомолову

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

То, что у российской телеведущей и режиссера Константина Богомолова 13 сентября состоится свадьба, теперь не слухи. Сама знаменитость подтвердила эту информацию, более того, она раскрыла подробности знакомства и зарождения отношений к Константином.

Более подробно о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова узнайте в сюжете:

По словам, Ксении Собчак, она не ожидала, что в результате так сложится: "Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять. Собственно, любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже".

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С Богомоловым Ксения познакомилась еще пять лет назад во время интервью. Тогда первое впечатление сложилось не наилучшим образом.

"Я про себя подумала еще тогда: "Скучно говорит. Умный, но скучный", — рассказала телезвезда изданию Tatler.

Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Фото: Instagram.com

Общение будущих супругов возобновилось в мае прошлого года, причем с подачи экс-мужа Максима Виторгана. Постепенно дружеские отношения переросли в более теплое общение и Ксения поняла, что влюбилась.

"Максим часто был на спектаклях Константина, и я тоже. Мы тогда совсем не общались с Костей, и вот он нас пригласил. Помню, я еще спросила: "Это точно?" Константин говорит: "Точно". Мы приходим в театр, а билетов нет. Я подумала: "Ну что за необязательный человек!", – рассказывает Собчак.

О романтических чувствах экс-супруги Максим узнал в один из вечером за ужином в ресторане. Тогда и произошла драка с Константином – Виторган разбил ему нос. Но сейчас Ксения утверждает, что ее любовное увлечение не было для экс-мужа секретом.

Ксения Собчак и Максим Виторган
Ксения Собчак и Максим Виторган
Фото: Instagram.com

"Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно, задолго до телеграм-каналов", — говорила Ксения.

Также Ксения Собчак удивила поклонников заявлением о том, что они с Константином Богомоловым не просто официально закрепят брак, но и собираются повенчаться.

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