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Ксения Собчак призналась в чувствах Константину Богомолову: видео

Телеведущая трогательно поздравила возлюбленного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: Getty Images

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак, которая развелась с актером Максимом Виторганом, публично призналась в своих чувствах к режиссеру Константину Богомолову. 37-летняя Ксения Собчак устроила приятный сюрприз для любимого в честь его 44-летия.

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Телеведущая трогательно поздравила его и на своей странице в Instagram она показала видео с Богомоловым, на котором нежно прижимается к нему и целует его на камеру.

INSTAGRAM (@xenia_sobchak)

"Есть за горами, за лесами маленькая страна,

Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна,

Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет,

Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!" – подписала видео Ксения словами из песни Наташи Королевой "Маленькая страна".

Также Собчак добавила в хештегах, что она рада тому, что нашла свое счастье с Константином Богомоловым. "Моя жар-птица, поймала за хвост, стихи о любви", – отметила Собчак.

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Константин в свою очередь отреагировал на проявление нежности со стороны Ксении. Режиссер в комментариях также признался ей в своих чувствах. "Любовь моя, освобожденная женщина Востока! Ты делаешь меня счастливым", – ответил он. 

Напомним, ранее поклонники знаменитой телеведущей Ксении Собчак предположили, что знаменитость ждет второго ребенка. Повод для слухов и догадок послужило новое фото Собчак, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Источник: Сегодня
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