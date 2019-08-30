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Ксения Собчак в белом платье заинтриговала фанатов: фото

Поклонники предполагают, что ведущая готовится к свадьбе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Фото: Instagram.com

Российская ведущая Ксения Собчак, чей близкий друг рассекретил дату ее возможной свадьбы с режиссером Константином Богомоловым, озадачила поклонников новым снимком в белом платье.

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На опубликованном кадре в Instagram-stories Ксения Собчак позирует в дизайнерском бутике, одетая в коктейльное белое платье.

"Как вам наряд? Эрмано Шервино для одной белой вечеринки", – обратилась к подписчикам Ксения.

Скриншот из соцсети
Скриншот из соцсети
Скриншот из соцсети

Фанаты сразу же предположили, что под фразой "для одной белой вечеринки" Собчак подразумевает собственную свадьбу с российским режиссером. Учитывая тот факт, что это будет второй брак для звезды, пышного белого платья от нее не стоит ожидать. Однако это лишь догадки юзеров. А вот 13 сентября мы узнаем, были это всего лишь слухи о свадьбе или действительно правда. 

Отметим, что еще в начале августа этого года в СМИ просочилась информация о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов готовятся к свадьбе в сентябре. Сами влюбленные пока эту информацию никак не комментируют.

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