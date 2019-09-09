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Ксения Собчак впервые публично заговорила о второй беременности

Ведущая опровергла все слухи о беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:02
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сейчас в российском шоу-бизнесе одной из топ-тем является предстоящая свадьба известной ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Ко всему, ряд российских СМИ распространили информацию о том, что Ксюша выходит замуж из-за второй беременности. Масла в огонь подливают и сами поклонники, которые пытаются разглядеть округлившийся животик на опубликованных кадрах в Instagram Собчак.

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Российская ведущая, видимо, не выдержала слухов вокруг своей персоны и решила расставить все точки над "і". Как приводит ее слова Telegram-канал Татлер-батлер, Собчак подтвердила предстоящую свадьбу, а вот информацию о возможной беременности опровергла.

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"Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo (Telegram-канал, – ред.). Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения (на свадьбу с режиссером Константином Богомоловым, – ред.), теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда", – заявила Ксения. 

Более того, знаменитость добавила, что "свадьбы по залету" – "это вообще как-то грустно" и "есть в этом какая-то безысходность".

Отметим, что с бывшим мужем, актером Максимом Виторганом, Ксения Собчак осталась в дружеских отношениях. На днях мужчина даже встал на защиту ведущей от хейтеров, которые забросали ее негативными комментариями в социальной сети из-за выпуска ее документального фильма "День незнаний" к годовщине трагедии в Беслане. 

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