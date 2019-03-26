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Ксению Собчак заподозрили во второй беременности

Ведущую снова заподозрили в "интересном положении"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:06
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Поклонники знаменитой телеведущей Ксении Собчак предположили, что знаменитость ждет второго ребенка. Повод для слухов и догадок послужило новое фото Собчак, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

Благодаря геолокации, отмеченной Ксенией, стало известно, что она находится в Катаре. На снимке она позирует в объемном халате, стоя в профиль. Внимание поклонников сосредоточилось на зоне живота телеведущей. Многим показалось, что Ксения находится в "интересном положении".

Отметим, что совсем недавно Ксения развелась со своим супругом Максимом Виторганом, с котором они воспитывают общего сына Платона. Ксения не скрывает свой роман с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

"После пятичасового ночного перелета поехать в пустыню встречать рассвет? Точно стОит, если речь идет о Катаре и о знаменитых обелисках великого Richard Serra...Проснувшись и выспавшись понимаешь: это точно стоило того, и останется в закладках памяти на всю жизнь!", – написала Ксения о своей необычной поездке.

Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ранее Ксению запечатлели в объятиях Константина Богомолова.

Журналисты подсчитали доходы Ксении Собчак – смотрите видео: 

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Источник: Сегодня
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