Кто из украинских звезд получил награду "Золотой граммофон" в Москве

Украинские звезды отметились на российской премии

LOBODA на российской премии "Золотой граммофон-2018". Фото: Instagram/russkoe_radio

Украинские звезды в очередной раз засветились на церемонии вручения российской музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве. На мероприятии были замечены скандальные певицы Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий, а также Вера Брежнева и Макс Барских, который, к слову, 29 ноября даст масштабный концерт в Киеве.

Макс Барских Фото: Instagrm/russkoe_radio Светлана Лобода Фото: Instagrm/russkoe_radio Таисия Повалий Фото: Instagram/tpovaliyofficial Вера Брежнева Фото: Instagrm/russkoe_radio Ани Лорак Фото: Instagrm/russkoe_radio 1/5

Так, российскую награду получила Ани Лорак. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав небольшое видео с выступления.

"#ЗолотойГраммофон за песню #НовыйБывший! Спасибо Олег Влади за красивую, честную песню. Спасибо всем, кто голосовал за меня", – похвасталась Каролина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Ноя 2018 в 1:28 PST

Также на своей странице в Instagram Таисия Повалий разместила фото, на котором держит маленький граммофон. Заметно, что певица гордится наградой, поэтому не смогла сдержать эмоций и похвасталась граммофоном перед фолловерами в сети.

скриншот из соцсети

Кроме того, видео с мероприятия разместила и LOBODA. Певица также получила награду за свою песню SUPERSTAR.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 25 Ноя 2018 в 4:34 PST

Отметим, что и Макс Барских получил российскую награду, который также обнародовал фото с золотым граммофоном в соцсети.

Напомним, украинские исполнительницы споют на "Песне года" в России 1 декабря. Ани Лорак, Таисия Повалий и Светлана Лобода заявлены в афише мероприятия.