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Кто из украинских звезд получил награду "Золотой граммофон" в Москве

Украинские звезды отметились на российской премии

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:36
LOBODA на российской премии &quot;Золотой граммофон-2018&quot;. Фото: Instagram/russkoe_radio
LOBODA на российской премии "Золотой граммофон-2018". Фото: Instagram/russkoe_radio

Украинские звезды в очередной раз засветились на церемонии вручения российской музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве. На мероприятии были замечены скандальные певицы Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий, а также Вера Брежнева и Макс Барских, который, к слову, 29 ноября даст масштабный концерт в Киеве.

Макс Барских
Фото: Instagrm/russkoe_radio
Светлана Лобода
Фото: Instagrm/russkoe_radio
Таисия Повалий
Фото: Instagram/tpovaliyofficial
Вера Брежнева
Фото: Instagrm/russkoe_radio
Ани Лорак
Фото: Instagrm/russkoe_radio
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Так, российскую награду получила Ани Лорак. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав небольшое видео с выступления.

"#ЗолотойГраммофон за песню #НовыйБывший! Спасибо Олег Влади за красивую, честную песню. Спасибо всем, кто голосовал за меня", – похвасталась Каролина.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Также на своей странице в Instagram Таисия Повалий разместила фото, на котором держит маленький граммофон. Заметно, что певица гордится наградой, поэтому не смогла сдержать эмоций и похвасталась граммофоном перед фолловерами в сети.

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скриншот из соцсети

Кроме того, видео с мероприятия разместила и LOBODA. Певица также получила награду за свою песню SUPERSTAR.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Отметим, что и Макс Барских получил российскую награду, который также обнародовал фото с золотым граммофоном в соцсети.

Напомним, украинские исполнительницы споют на "Песне года" в России 1 декабря. Ани Лорак, Таисия Повалий и Светлана Лобода заявлены в афише мероприятия.

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Источник: "Сегодня"
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