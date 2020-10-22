Алла Пугачева, Шэрон Стоун и другие: кто из знаменитостей страдает сахарным диабетом
Звезды рассказали о причинах и способах профилактики этого заболевания
Сейчас, когда во всем мире бушует коронавирусная инфекция, врачи обнаружили, что едва ли не наибольшему риску подвергаются люди с сахарным диабетом.
Среди страдающих от диабета – немало знаменитостей. На примере наших сегодняшних героев мы попробуем выяснить, что же в конечном итоге приводит к этому недугу.
И начнем рассказ из историй актера Назара Заднепровского, который знает об этой болезни не понаслышке.
"Я был красивый и молодой. А потом да, выстрелил в меня сахарный диабет. Попал в реанимацию на три дня, потом еще на две недели в эндокринологию", – вспоминает Назар.
Тогда актер, которому едва исполнилось 30, сразу пересмотрел не только все свои пищевые привычки, но и абсолютно изменил режим жизни.
"Я же не говорю, что обязательно нужны пробежки. Нужно – быть в работе, грамотно и диетически питаться. Больные диабетом знают, что и как кушать. Самое главное – принимать пищу понемногу и часто", – делится Назар Заднепровский.
Опасаясь сахарного диабета, приучает к правильному питанию своих детей и звездная психолог Наталья Холоденко. Ведь женщина хорошо знает, как опасна эта коварная болезнь!
"У меня папа очень тяжело умирал именно потому, что болел сахарным диабетом. Это очень системное заболевание. Например, папа ослеп на один глаз. Он долгое время не мог налить воды в чашку, потому что он не мог сфокусироваться", – рассказывает Наталья.
Также диабет вызывает проблемы с любой раной, которая потом не заживает. Звездная психолог рассказывает, что ее отцу не делали операций, но очень многим диабетикам ампутируют нижние конечности.
Эндокринолог Наталья Бондаренко подтверждает, что конечности и действительно могут ампутировать при тяжелых осложнениях сахарного диабета. Врач отмечает: в большинстве случаев в наше время сахарный диабет – это приобретенная болезнь. И к осложнениям люди приводят сами своим безответственным отношением к питанию.
Собственно, Наталья Холоденко не скрывает, что у ее отца сахарный диабет возник из-за нарушения режима питания. Также знаменитость шокировала информацией, что после смерти отца диабет обнаружили у ее мамы.
"Она год ела одни конфеты, так себя успокаивала после потери. У нее показатель сахара был 24 – это могло привести даже к коме. Но маму удалось здоровым образом жизни спасти от уколов инсулина", – делится Холоденко.
Поэтому своих детей – сына Лариона и дочь Виву, которой только исполнился год, Наталия уже с детства приучает к культуре здорового питания. Ведь с каждым годом в мире сахарный диабет только молодеет.
Привести к сложной формы сахарного диабета может и чрезмерное употребление алкоголя. Именно из-за алкоголизма и неумения отказать себе в любимой еде два года назад из жизни ушел муж солистки группы "Лисапетний батальон" Натальи Фалион.
"Он 20 дней ничего не ел вообще, только выпивал и спал. Ну сколько человек может так продержаться? У него уже был сахарный диабет, но он не придерживался диеты", – рассказывает Наталья Фалион.
Муж певицы не хотел слушать ни ее, ни предостережения врачей, за что поплатился жизнью.
А вот нашу следующую героиню эта страшная болезнь заставила не только кардинально пересмотреть образ жизни, но и похудеть вдвое. В 2010 году Алла Пугачева призналась, что болеет сахарным диабетом.
Причиной заболевания артистки эксперты считают неправильное питание, которое привело к избыточному весу. А затем – к неизлечимой болезни. Сейчас Алла Борисовна строго следит за своим рационом, благодаря чему смогла заметно похудеть.
Болеют сахарным диабетом и в Голливуде. Ведь в Америке из-за чрезмерной любви людей к фаст-фуду этот недуг занимает первое место по количеству больных.
Актриса "Основного инстинкта", непревзойденная Шэрон Стоун уже родилась с диабетом. Именно из-за этого недуга в свое время Шэрон даже пережила клиническую смерть.
Стоит ли говорить, что знаменитость всю жизнь ведет здоровый образ жизни и придерживается специального режима?
Собственно, как и ее коллега Сальма Хайек, у которой диабет обнаружили в 2007 году во время беременности. Среди других знаменитых диабетиков – актеры Сильвестр Сталлоне, Том Хэнкс и Жан Рено.
Кто еще из знаменитостей страдает от сахарного диабета – смотрите в сюжете:
Ранее мы делали подборку знаменитостей, которые сильно болели в детстве.
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