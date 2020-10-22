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Алла Пугачева, Шэрон Стоун и другие: кто из знаменитостей страдает сахарным диабетом

Сегодня, 08:00

Звезды рассказали о причинах и способах профилактики этого заболевания

Сейчас, когда во всем мире бушует коронавирусная инфекция, врачи обнаружили, что едва ли не наибольшему риску подвергаются люди с сахарным диабетом.

Среди страдающих от диабета – немало знаменитостей. На примере наших сегодняшних героев мы попробуем выяснить, что же в конечном итоге приводит к этому недугу.

И начнем рассказ из историй актера Назара Заднепровского, который знает об этой болезни не понаслышке.

Назар Заднепровский
Назар Заднепровский
Фото: facebook.com/zadniprovskiy.n

"Я был красивый и молодой. А потом да, выстрелил в меня сахарный диабет. Попал в реанимацию на три дня, потом еще на две недели в эндокринологию", – вспоминает Назар.

Тогда актер, которому едва исполнилось 30, сразу пересмотрел не только все свои пищевые привычки, но и абсолютно изменил режим жизни.

"Я же не говорю, что обязательно нужны пробежки. Нужно – быть в работе, грамотно и диетически питаться. Больные диабетом знают, что и как кушать. Самое главное – принимать пищу понемногу и часто", – делится Назар Заднепровский.

Опасаясь сахарного диабета, приучает к правильному питанию своих детей и звездная психолог Наталья Холоденко. Ведь женщина хорошо знает, как опасна эта коварная болезнь!

Психолог Наталья Холоденко
Психолог Наталья Холоденко
Фото: пресс-служба

"У меня папа очень тяжело умирал именно потому, что болел сахарным диабетом. Это очень системное заболевание. Например, папа ослеп на один глаз. Он долгое время не мог налить воды в чашку, потому что он не мог сфокусироваться", – рассказывает Наталья.

Также диабет вызывает проблемы с любой раной, которая потом не заживает. Звездная психолог рассказывает, что ее отцу не делали операций, но очень многим диабетикам ампутируют нижние конечности.

Эндокринолог Наталья Бондаренко подтверждает, что конечности и действительно могут ампутировать при тяжелых осложнениях сахарного диабета. Врач отмечает: в большинстве случаев в наше время сахарный диабет – это приобретенная болезнь. И к осложнениям люди приводят сами своим безответственным отношением к питанию.

Психолог Наталия Холоденко
Психолог Наталия Холоденко
Фото: телеканал "Украина"

Собственно, Наталья Холоденко не скрывает, что у ее отца сахарный диабет возник из-за нарушения режима питания. Также знаменитость шокировала информацией, что после смерти отца диабет обнаружили у ее мамы.

"Она год ела одни конфеты, так себя успокаивала после потери. У нее показатель сахара был 24 – это могло привести даже к коме. Но маму удалось здоровым образом жизни спасти от уколов инсулина", – делится Холоденко.

Поэтому своих детей – сына Лариона и дочь Виву, которой только исполнился год, Наталия уже с детства приучает к культуре здорового питания. Ведь с каждым годом в мире сахарный диабет только молодеет.

Привести к сложной формы сахарного диабета может и чрезмерное употребление алкоголя. Именно из-за алкоголизма и неумения отказать себе в любимой еде два года назад из жизни ушел муж солистки группы "Лисапетний батальон" Натальи Фалион.

Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион
Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион
Фото: Facebook/Наталя Фалiон

"Он 20 дней ничего не ел вообще, только выпивал и спал. Ну сколько человек может так продержаться? У него уже был сахарный диабет, но он не придерживался диеты", – рассказывает Наталья Фалион.

Муж певицы не хотел слушать ни ее, ни предостережения врачей, за что поплатился жизнью.

А вот нашу следующую героиню эта страшная болезнь заставила не только кардинально пересмотреть образ жизни, но и похудеть вдвое. В 2010 году Алла Пугачева призналась, что болеет сахарным диабетом.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

Причиной заболевания артистки эксперты считают неправильное питание, которое привело к избыточному весу. А затем – к неизлечимой болезни. Сейчас Алла Борисовна строго следит за своим рационом, благодаря чему смогла заметно похудеть.

Болеют сахарным диабетом и в Голливуде. Ведь в Америке из-за чрезмерной любви людей к фаст-фуду этот недуг занимает первое место по количеству больных.

Актриса "Основного инстинкта", непревзойденная Шэрон Стоун уже родилась с диабетом. Именно из-за этого недуга в свое время Шэрон даже пережила клиническую смерть.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Фото: AFP

Стоит ли говорить, что знаменитость всю жизнь ведет здоровый образ жизни и придерживается специального режима?

Собственно, как и ее коллега Сальма Хайек, у которой диабет обнаружили в 2007 году во время беременности. Среди других знаменитых диабетиков – актеры Сильвестр Сталлоне, Том Хэнкс и Жан Рено.

Кто еще из знаменитостей страдает от сахарного диабета – смотрите в сюжете:

Ранее мы делали подборку знаменитостей, которые сильно болели в детстве.

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