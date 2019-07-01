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Кто краше: Оля Полякова призвала публику сравнить ее с Настей Каменских

Певица сделала коллаж и предложила подписчикам выбрать между ней и Настей Каменских

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

На прошлой неделе популярная украинская певица Оля Полякова удивила публику своим заявлением – артистка стала членом жюри талант-шоу. Оля Полякова стала коллегой Насти Каменских, которая тоже является судьей на проекте. А недавно певица опубликовала фото со съемок и призвала подписчиков к активности. 

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Оля Полякова сделала коллаж из двух снимков – своего и Насти Каменских, и поделилась им на своей странице в Instagram. Кроме того, артистка предложила подписчикам выбрать, кто из них краше – Оля Полякова или Настя Каменских.

"Ну предлагаю конкурс, кто краше? давай ! Давай!!!", – написала Оля Полякова.

Оля Полякова сравнила себя с Настей Каменских
Оля Полякова сравнила себя с Настей Каменских
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, мнения подписчиков разделились, а многие считают, что Оля Полякова и Настя Каменских – красотки, и сравнить их невозможно: "Вы прекрасны обе", – написала телеведущая Елена Филонова. "Класс! Обе красивые", – считает певица MARUV.

Ранее мы также писали, что Оля Полякова представила летний хит-трек "Звонила".

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