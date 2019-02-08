Кто на самом деле Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ней

Пять подруг Меган дали откровенное интервью

Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая вместе с супругом принцем Гарри переезжает в свой дом, сейчас в центре внимания СМИ и очень часто появляются различные неприятные слухи о ней. На ее защиту стали близкие друзья Меган. Пять ее подруг дали откровенное интервью, в котором заявили, что Меган Маркл молча должна терпеть всю ложь вокруг нее. Об этом близкие из окружения Меган анонимно рассказали People.

По словам подруг Меган Маркл, девушка не разрывала отношения со своим отцом Томасом, как утверждает он сам и его старшая дочь Саманта. После свадьбы она написала ему письмо и попросила прекратить позорить ее в СМИ, а в ответ тот попросил дочь сделать с ним фотосессию.

"Они также пытались представить все так, будто Меган поссорилась со своей сестрой и братом. Это абсолютная ложь", – заявили подруги Меган.

Также они отметили, что дети Маркла-старшего от первого брака не были частью жизни Меган, отец сам не шел на контакт. Кроме того, по словам коллеги Маркл по сериалу "Форс-мажоры", Меган всегда была отзывчивым человеком, который готов был выслушать других.

"Когда в моей жизни происходило что-то неожиданное, я всегда думала, что нужно поговорить с Мэг. Мы общались каждый день и первое, что она спрашивала: "Как дети? Как ты?". Я не могла даже поинтересоваться, как дела у нее, пока она не узнавала все обо мне", – рассказала подруга.

Также друзья добавили, что восприятие образа жизни Меган Гарри и реальность – это две разные вещи. Они отметили, что герцогиня каждый день сама готовит для себя и для мужа.

"Недавно мы провели несколько дней вместе. Ее муж уехал из города. В комнате, которую она для меня приготовила, была зажжена свеча в постели, тапочки и халат. Мы в доме были только вдвоем. Это было наше время. Она готовила еду, делала чай каждый день. На улице был дождь и грязь, поэтому собаки пачкались, и она вытирала их полотенцами. Как сильно она любит своих животных. Как сильно любит своих друзей. Как любит кормить тебя, заботиться о тебе. Ничего из этого не изменилось", – поделилась подруга Меган Маркл.

Меган Маркл Фото: Getty

Кроме этого, подруги Маркл опровергли слухи о вражде Меган с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон. "Она все тот же человек, хотя все вокруг нее изменилось", – добавили они.

Напомним, ранее в своем блоге Меган Маркл писала, что в школе ей пришлось столкнуться с трудностями из-за своей расовой принадлежности. Однажды в анкете ее попросили отметить расу, что привело Меган в замешательство. По словам Маркл, ей не хотелось обидеть мать, отметив "европеоидную расу" в анкете, но и к "негроидной" она себя тоже отнести не могла.

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