Кто победит на Евровидении-2020: новые ставки букмекеров
Как изменились прогнозы после первого полуфинала украинского Нацотбора
Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" будет проходить в Роттердаме, Нидерланды, с 12 по 16 мая. Мы уже рассказали, какие страны определились с участниками. Украина пока не назвала представителя – Нацотбор на "Евровидение-2020" в самом разгаре, и уже известна первая тройка финалистов.
Как прошел первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020" – смотрите видео:
Тем временем на официальном сайте появились новые ставки на победителя "Евровидения-2020". Так, первое место пророчат Италии, второе – России. Замыкает тройку лидеров, которые все еще не определились с представителями, Швеция. Украина в первую десятку пока не входит, занимая 11-ю позицию.
- Италия
- Россия
- Швеция
- Норвегия
- Мальта
- Австралия
- Дания
- Болгария
- Бельгия
- Исландия
- Украина
Напомним, второй полуфинал украинского Нацотбора на "Евровидение-2020" состоится в субботу, 15 февраля, а финал, в рамках которого определится представитель Украины на "Евровидении-2020", – 22 февраля.
Ранее мы также рассказали, какие звезды выступят во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020".
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020
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