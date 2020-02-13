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Кто победит на Евровидении-2020: новые ставки букмекеров

Как изменились прогнозы после первого полуфинала украинского Нацотбора

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
"Евровидение-2020" будет проходить в Нидерландах
"Евровидение-2020" будет проходить в Нидерландах
Фото: eurovision.tv

Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" будет проходить в Роттердаме, Нидерланды, с 12 по 16 мая. Мы уже рассказали, какие страны определились с участниками. Украина пока не назвала представителя – Нацотбор на "Евровидение-2020" в самом разгаре, и уже известна первая тройка финалистов.

Как прошел первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020" – смотрите видео:

Тем временем на официальном сайте появились новые ставки на победителя "Евровидения-2020". Так, первое место пророчат Италии, второе – России. Замыкает тройку лидеров, которые все еще не определились с представителями, Швеция. Украина в первую десятку пока не входит, занимая 11-ю позицию.

Кто победит на "Евровидении-2020" – ставки букмекеров:

  1. Италия
  2. Россия
  3. Швеция
  4. Норвегия
  5. Мальта
  6. Австралия
  7. Дания
  8. Болгария
  9. Бельгия
  10. Исландия
  11. Украина
"Евровидение-2020" – ставки букмекеров/eurovisionworld.com

Напомним, второй полуфинал украинского Нацотбора на "Евровидение-2020" состоится в субботу, 15 февраля, а финал, в рамках которого определится представитель Украины на "Евровидении-2020", – 22 февраля.

Ранее мы также рассказали, какие звезды выступят во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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