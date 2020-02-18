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Кто победит в финале Нацотбора на Евровидение-2020: голосование

Голосуем за своего фаворита украинского Нацотбора

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2020"
Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2020"
Фото: Сегодня

Уже на этой неделе, 22 февраля, состоится финал Нацотбора на "Евровидение-2020", в рамках которого будет назван представитель Украины на международном конкурсе. Сегодня.Lifestyle уже рассказали, в каком порядке будут выступать финалисты Нацотбора.

Узнайте также подробности второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020":

В результате двух полуфиналов определилась шестерка финалистов, которые 22 февраля поборются за право представлять Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме, это: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. А пока финалисты готовятся приятно удивить выступлениями публику и членов жюри, мы предлагаем отдать голос за своего фаворита и посмотреть, как голосуют другие.

Отметим, вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся скандал. Экс-продюсер Владимира Ткаченко (David Axelrod) Анжелика Буркина открыла скандальные детали сотрудничества с ним. В Facebook она опубликовал пост, написав, что на самом деле смена имени Владимира Ткаченко была вынужденной мерой в истории с кредиторами. Елена Мозговая резко ответила на обвинения David Axelrod в невыплате долгов.

Напомним, в 2020 году "Евровидение" будет проходить 12-14-16 мая в Роттердаме, Нидерланды. А пока букмекеры делают ставки на победителя международного конкурса. Украина резко потеряла позиции – смотрите турнирную таблицу.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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