Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

Узнайте, какая пара больше не появится на паркете

В воскресенье, 20 сентября, состоялся четвертый выпуск шоу "Танці з зірками-2020". На прошлой неделе проект покинули Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.

Новый прямой эфир "Танців з зірками-2020" был посвящен теме "Год, который меня изменил". Приглашенной судьей вечера стала Леся Никитюк, а ведущей на балконе – Маша Ефросинина. На паркете также появились Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, вылечившиеся от коронавируса.

Напомним, что согласно правилам шоу "Танці з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего вечера.

Турнирная таблица четвертого эфира

Фото: instagram.com/tanci1plus1/

Так, по итогам этого выпуска в зону риска попали две пары – alyona alyona и Юрий Гурич, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец. И еще одной парой, покинувшей шоу, стали alyona alyona и Юрий Гурич.

Смотрите выступление alyona alyona и Юрия Гурича в четвертом выпуске "Танці з зірками-2020":

О том, как прошел четвертый прямой эфир "Танців з зірками-2020", мы подробно рассказывали здесь.

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