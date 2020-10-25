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Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

Вчера, 23:52

Узнайте, какая пара больше не появится в шоу

В воскресенье, 25 октября, состоялся девятый выпуск шоу "Танці з зірками-2020", который ранее покинули Позитив и Юлия Сахневич. Этим вечером участники танцевали со звездами предыдущих сезонов. Какая пара выбыла из проекта, узнайте далее в материале.

Напомним, что согласно правилам "Танців з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего вечера.

Турнирная таблица в девятом выпуске выглядела так:

Турнирная таблица в девятом эфире
Фото: instagram.com/tanci1plus1/

По итогам девятого прямого эфира в зону риска попали две пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Танчинец и Яна Цыбульская. Но танца за жизнь на этой неделе не было.

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Внезапно Дарья Петрожицкая заявила, что они с Игорем Гелуненко хотят покинуть шоу. По словам актрисы, она очень устает во время репетиций, и ей сложно совмещать танцы с другими проектами. Пара поблагодарила зрителей за их поддержку и голоса.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
Фото: instagram.com/tanci1plus1

О том, как прошел девятый выпуск "Танців з зірками-2020", мы подробно рассказывали здесь.

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