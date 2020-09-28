Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире

Узнайте, какая пара больше не появится на паркете

В воскресенье, 27 сентября, состоялся пятый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", который ранее покинули alyona alyona и Юрий Гурич. Узнайте, какая пара выбыла из проекта на этот раз.

Напомним, что пятый эфир был посвящен теме кино, ведущим на балконе стал Дмитрий Танкович, а приглашенным судьей – MONATIK.

Напомним, что согласно правилам шоу "Танці з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего вечера.

Турнирная таблица пятого эфира

Фото: instagram.com/tanci1plus1/

Так, по итогам этого выпуска в зону риска попали две пары: Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Позитив и Юля Сахневич. К сожалению, на этой неделе шоу покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко.

Смотрите выступление пары в пятом выпуске "Танці з зірками-2020":

О том, как прошел пятый прямой эфир "Танців з зірками-2020", узнайте здесь.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться