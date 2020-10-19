Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в восьмом эфире
Узнайте, какая пара больше не появится в шоу
В это воскресенье, 18 октября, состоялся восьмой выпуск шоу "Танців з зірками-2020", которое ранее покинули Олег Винник и Алена Шоптенко. На этот раз конкурсанты танцевали под легендарные хиты Верки Сердючки, а на балконе их приветствовала Ольга Горбачева.
Напомним, что согласно правилам "Танців з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего вечера, а на этот раз – всей недели.
Так, по итогам восьмого выпуска в зону риска попали две пары: Позитив и Юлия Сахневич (вместо них выступили Арам Арзуманян и Тоня Руденко) а также Ольга Фреймут и Илья Падзина. Участникам пришлось танцевать без подготовки джайв, чтобы определить, кто же покинет шоу.
Судьи проекта решили, что лучший танец был у Ольги Фреймут и Ильи Падзины. Таким образом, Позитив и Юлия Сахневич, которые находятся на самоизоляции, покидают проект.
О самых интересных моментах восьмого эфира танцевального шоу мы рассказывали здесь.
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