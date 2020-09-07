Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

6 сентября из проекта выбыла первая пара

В воскресенье, 6 сентября, состоялся второй прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", премьера которого была 31 августа. Начиная с этого выпуска у зрителей появилась возможность поддержать своих фаворитов, отправляя за них голоса, которые суммируются с баллами судей. Далее в материале узнайте, какая пара первой покинула новый сезон "Танців з зірками".

В новом выпуске танцевального шоу яркие номера показали экс-участницы "ВИА Гры" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов. Ведущими на балконе были прошлогодний победитель проекта Женя Кот и телеведущая Иванна Онуфрийчук. Сюрпризом этого вечера также стало выступление Макса Барских, который презентовал свежий хит LOVELY.

Напомним, что согласно правилам шоу "Танці з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего прямого эфира.

Турнирная таблица во втором эфире

Фото: instagram.com/tanci1plus1/

Так, в зону риска попали две пары – Сергей Мельник и Аделина Дели, Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. И первой парой, покинувшей шоу, стали Дмитрий и Илона.

Смотрите выступление Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой во втором выпуске "Танці з зірками-2020":

Подробнее о том, как прошел второй эфир "Танців з зірками-2020" читайте здесь.

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