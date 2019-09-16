Кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске

Узнайте, какая пара больше не выйдет на главный паркет страны

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект четвертом эфире Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 15 сентября, состоялся 4 выпуск шоу "Танці з зірками 2019", во время которого обнажилась гимнастка Анна Ризатдинова. Еще одна пара покинула проект навсегда, набрав минимальное количество баллов.

В четвертом прямом эфире участники проекта танцевали во имя самого светлого чувства. На паркете "Вечера любви" поженились Екатерина Кухар и Александр Стоянов, помирились Серега и MONATIK, а также попрощались с конкурсантами, которые точно не попадут в суперфинал нового сезона "Танців з зірками".

Турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 15 сентября, выглядела так:

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Напомним, что согласно правилам, к баллам судей Франциско Гомеса, Екатерины Кухар, Влада Ямы, а на этот раз и Дмитрия Монатика, прибавляются голоса зрителей.

В зону риска 4 эфира "Танцев" попали Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Елена Кравец и Макс Леонов. Сегодня шоу "Танці з зірками 2019" покинули Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

Смотрите выступление Надежды Матвеевой и Валерия Шохина в 4 выпуске "Танці з зірками 2019":

Напомним, что из проекта уже выбыли TAYANNA с Игорем Кузьменко, а также Серега и его партнерша Аделина Дели.

О том, как прошел четвертый выпуск шоу "Танці з зірками 2019", узнайте здесь.

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