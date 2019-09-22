Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в пятом выпуске

Узнайте, какая пара не появится в следующих прямых эфирах

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:49
Танці з зірками 2019: кто покинул проект в пятом эфире
Танці з зірками 2019: кто покинул проект в пятом эфире
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 22 сентября, состоялся пятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019", во время которого участники рассказывали о переломных моментах этого года. Еще одна пара покинула проект навсегда, набрав минимальное количество баллов.

В пятом прямом эфире участники "Танців з зірками 2019" снова посвящали свои танцы близким людям. Ведущей балкона в этом выпуске стала телеведущая Надежда Матвеева, которая покинула проект на прошлой неделе.

Турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 22 сентября, выглядела так:

INSTAGRAM

Согласно правилам, к баллам судей Франциско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы прибавляются голоса зрителей, которые голосовали за любимчиков в течение всего прямого эфира.

В зону риска 5-го выпуска попали Дзидзьо и Яна Цыбульская, а также MARUV и JAY. Сегодня шоу "Танці з зірками 2019" покинули MARUV и JAY.

INSTAGRAM

Смотрите выступление MARUV и JAY в 5 выпуске "Танці з зірками 2019": 

О том, как прошел пятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019", узнайте здесь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Танці з зірками 2019": как прошел четвертый выпуск шоу Участница "Танців з зірками 2019" травмировалась за два дня до эфира Екатерина Кухар призналась, готова ли она станцевать дуэтом с MARUV
Танці з зірками MARUV Танці з зірками 2019
Реклама

Новости партнеров

Семь обязательных правил кошачьего меню
Семь обязательных правил кошачьего меню
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Популярные статьи

Вчера, 17:39Шоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

21 сентябряШоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

21 сентябряШоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе, стихах и СМС

21 сентябряFun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: дата, история, традиции

20 сентябряFood

Как правильно варить перловку

20 сентябряШоу-бизнес

Роскошная свадьба Кати Гуменюк: подробности и фото

20 сентябряFun

Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

20 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

20 сентябряFun

Девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов: видео

20 сентябряПсихология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

20 сентябряFun

"Первый случай в мире": охота акулы на мужчину случайно попала на видео

Новости партнеров

5 признаков влюбленности мужчины, о которых вы не знали
5 признаков влюбленности мужчины, о которых вы не знали
Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
Муж Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировал ее болезнь
Муж Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировал ее болезнь