Кто покинул "Танці з зірками 2019" в пятом выпуске
Узнайте, какая пара не появится в следующих прямых эфирах
В воскресенье, 22 сентября, состоялся пятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019", во время которого участники рассказывали о переломных моментах этого года. Еще одна пара покинула проект навсегда, набрав минимальное количество баллов.
В пятом прямом эфире участники "Танців з зірками 2019" снова посвящали свои танцы близким людям. Ведущей балкона в этом выпуске стала телеведущая Надежда Матвеева, которая покинула проект на прошлой неделе.
Турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 22 сентября, выглядела так:
Согласно правилам, к баллам судей Франциско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы прибавляются голоса зрителей, которые голосовали за любимчиков в течение всего прямого эфира.
В зону риска 5-го выпуска попали Дзидзьо и Яна Цыбульская, а также MARUV и JAY. Сегодня шоу "Танці з зірками 2019" покинули MARUV и JAY.
Смотрите выступление MARUV и JAY в 5 выпуске "Танці з зірками 2019":
О том, как прошел пятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019", узнайте здесь.
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