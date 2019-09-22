Кто покинул "Танці з зірками 2019" в пятом выпуске

Узнайте, какая пара не появится в следующих прямых эфирах

Танці з зірками 2019: кто покинул проект в пятом эфире Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 22 сентября, состоялся пятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019", во время которого участники рассказывали о переломных моментах этого года. Еще одна пара покинула проект навсегда, набрав минимальное количество баллов.

В пятом прямом эфире участники "Танців з зірками 2019" снова посвящали свои танцы близким людям. Ведущей балкона в этом выпуске стала телеведущая Надежда Матвеева, которая покинула проект на прошлой неделе.

Турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 22 сентября, выглядела так:

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Согласно правилам, к баллам судей Франциско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы прибавляются голоса зрителей, которые голосовали за любимчиков в течение всего прямого эфира.

В зону риска 5-го выпуска попали Дзидзьо и Яна Цыбульская, а также MARUV и JAY. Сегодня шоу "Танці з зірками 2019" покинули MARUV и JAY.

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Смотрите выступление MARUV и JAY в 5 выпуске "Танці з зірками 2019":

О том, как прошел пятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019", узнайте здесь.

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