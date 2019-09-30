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Кто покинул "Танці з зірками 2019" в шестом выпуске

Узнайте, какую пару не спасли голоса зрителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:05
Танці з зірками 2019: кто покинул проект в шестом эфире
Танці з зірками 2019: кто покинул проект в шестом эфире
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 29 сентября, состоялся шестой выпуск шоу "Танці з зірками 2019", который был посвящен теме кино. Еще одна пара выбыла из проекта, набрав наименьшее количество голосов от жюри и зрителей.

Ведущими балкона в этом прямом эфире стали Евгений Кошевой и Анна Буткевич. Еще одним сюрпризом стало возвращение на паркет Надежды Матвеевой и Сереги, хотя и временное.

После всех выступлений турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 29 сентября, выглядела так:

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Напомним, что согласно правилам проекта, к баллам судей Франциско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы прибавляются голоса зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего прямого эфира.

Так, в зону риска 6-го выпуска попали Дзидзьо и Яна Цыбульская, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, а также Алексей Яровенко и Алена Шоптенко. Сегодня шоу "Танці з зірками 2019" покинули Дзидзьо и Яна Цыбульская.

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Смотрите выступление DZIDZIO и Яна Цибульская в 6 выпуске "Танці з зірками 2019":

Напомним, что на прошлой неделе "Танці з зірками 2019" покинули MARUV и JAY.

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DZIDZIO Танці з зірками Дзидзьо Танці з зірками 2019
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