Кто представит Россию на Евровидении-2020: Александр Панайотов разъяснил ситуацию касательно его кандидатуры

Выходец из Украины сделал официальное заявление

На днях в СМИ появилась информация о том, что выходец из Украины Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме. Но никакого официального подтверждения не было, а сам артист опубликовал на своей странице в Instagram огромный пост, в котором разъяснил ситуацию.

Александр Панайотов Фото: Instagram

По словам 35-летнего певца, новость о его участии в конкурсе – фейковая. Пока он такой информацией не владеет и попросил дождаться официального заявления от "Первого канала".

"Ребят. Про "Евровидение". Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Instagram был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на "Евровидении". А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России – это "Первый канал", который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально – то это очень цинично. Всем спасибо", – написал Александр.

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Отметим, что Александр родился в Запорожье. В 2002 году он уехал в Москву с целью попробовать свои силы на телевизионном проекте — "Стань звездой", где дошел до финала. На данный момент певец проживает в Москве.

Напомним, что 22 февраля закончился финал Национального отбора на "Евровидение-2020". Согласно результатам голосования жюри и зрителей, Украину на международной арене в Роттердаме представит группа Go_A с аутентичной песней "Соловей". Все, что нужно знать о победителях Национального отбора, – в нашем материале.

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