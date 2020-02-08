Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение 2020: турнирная таблица
Узнайте, как прошло голосование в прямом эфире
8 февраля завершился первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". За право представить Украину на международной арене боролись восемь участников – Assol, GIO, CLOUDLESS, GO-A, KRUТЬ, Katya Chilly, Jerry Heil и [O]. Но только трое из них смогли пройти в финал – KRUТЬ, Jerry Heil и GO-A.
Согласно правилам голосования, баллы зрителей и судей суммировались и по общему результату определялась тройка лидеров. В этом году кресла членов жюри заняли – Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.
Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть результаты голосования в турнирной таблице.
- KRUTЬ – 8
- Jerry Heil – 7
- GO-A – 6
- CLOUDLESS – 5
- Katya Chilly – 4
- [O] – 3
- GIO – 2
- Assol – 1
- KRUTЬ – 8
- GO-A – 7
- Jerry Heil – 6
- CLOUDLESS – 5
- GIO – 4
- Katya Chilly – 3
- [O] – 2
- Assol – 1
Напомним, прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Также смотрите выступлениях всех участников первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020".
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.
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