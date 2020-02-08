Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение 2020: турнирная таблица

Узнайте, как прошло голосование в прямом эфире

Финалист Нацотбора 2020 KRUTЬ Фото: instagram.com/eurovision.ua

8 февраля завершился первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". За право представить Украину на международной арене боролись восемь участников – Assol, GIO, CLOUDLESS, GO-A, KRUТЬ, Katya Chilly, Jerry Heil и [O]. Но только трое из них смогли пройти в финал – KRUТЬ, Jerry Heil и GO-A.

Согласно правилам голосования, баллы зрителей и судей суммировались и по общему результату определялась тройка лидеров. В этом году кресла членов жюри заняли – Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть результаты голосования в турнирной таблице.

Баллы от судей:

KRUTЬ – 8

Jerry Heil – 7

GO-A – 6

CLOUDLESS – 5

Katya Chilly – 4

[O] – 3

GIO – 2

Assol – 1

Баллы от зрителей:

KRUTЬ – 8

GO-A – 7

Jerry Heil – 6

CLOUDLESS – 5

GIO – 4

Katya Chilly – 3

[O] – 2

Assol – 1

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Также смотрите выступлениях всех участников первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

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