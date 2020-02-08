Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение 2020: турнирная таблица

Узнайте, как прошло голосование в прямом эфире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:21
Финалист Нацотбора 2020 KRUTЬ
Финалист Нацотбора 2020 KRUTЬ
Фото: instagram.com/eurovision.ua

8 февраля завершился первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". За право представить Украину на международной арене боролись восемь участников – Assol, GIO, CLOUDLESS, GO-A, KRUТЬ, Katya Chilly, Jerry Heil и [O]. Но только трое из них смогли пройти в финал – KRUТЬ, Jerry Heil и GO-A.

Читайте также:
Нацотбор на Евровидение 2020: видео выступлений всех участников первого полуфинала

Согласно правилам голосования, баллы зрителей и судей суммировались и по общему результату определялась тройка лидеров. В этом году кресла членов жюри заняли – Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть результаты голосования в турнирной таблице.

Баллы от судей:

  • KRUTЬ – 8
  • Jerry Heil – 7
  • GO-A – 6
  • CLOUDLESS – 5
  • Katya Chilly – 4
  • [O] – 3
  • GIO – 2
  • Assol – 1

Баллы от зрителей:

  • KRUTЬ – 8
  • GO-A – 7
  • Jerry Heil – 6
  • CLOUDLESS – 5
  • GIO – 4
  • Katya Chilly – 3
  • [O] – 2
  • Assol – 1

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Также смотрите выступлениях всех участников первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Нацотбор на Евровидение 2020: все подробности первого полуфинала Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020: кто прошел в финал Нацотбор на Евровидение 2020: видео выступлений всех участников первого полуфинала
Евровидение нацотбор на Евровидение Евровидение 2020
Реклама

Новости партнеров

Фантастическая скумбрия в маринаде за 24 часа
Фантастическая скумбрия в маринаде за 24 часа
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Каменських показала все, чим Бог нагородив в білому купальнику
Каменських показала все, чим Бог нагородив в білому купальнику
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:12Food

Как вкусно сварить гречку на гарнир

Сегодня, 08:54Fun

8 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 17:24Шоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

Вчера, 14:32Техно

Как бесплатно скачать видео с YouTube: полезные советы

Вчера, 12:28Events

Полнолуние 9 февраля: что категорически нельзя делать

Вчера, 11:00Wellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

Вчера, 09:58Fun

"Маленький Росомаха": мальчик родился с бородой и "в рубашке", фото

Вчера, 06:03Fun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

6 февраляFun

Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок

6 февраляFood

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

6 февраляFun

Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото

6 февраляТехно

Удалить немедленно: на Android обнаружили 24 опасных приложения

6 февраляFun

Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

6 февраляШоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

6 февраляТехно

Названа самая лучшая операционная система для слабых ноутбуков

6 февраляFood

Цикорий: польза и вред для здоровья

Новости партнеров

Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Эксперты рассказали, что произойдет с телом, если пить кефир
Эксперты рассказали, что произойдет с телом, если пить кефир
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Названы продукты, которые понижают уровень «мужского» гормона
Названы продукты, которые понижают уровень «мужского» гормона
Острый перец продлевает жизнь - ученые
Острый перец продлевает жизнь - ученые
"Что же ты с лицом наделала?": фото Лорак раскритиковали в сети