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Кто родил детей Сергея Лазарева: названо вероятное имя

В сети предполагают, что детей Лазарева родила его давняя подруга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Сергей Лазарев и Анна Белодедова
Сергей Лазарев и Анна Белодедова
Фото: instagram.com/lazarevsergey

На днях популярный российский исполнитель Сергей Лазарев удивил поклонников неожиданной новостью – оказывается, благодаря суррогатной матери он во второй раз стал отцом. Рождение дочери Анны певец держал в тайне на протяжении целого года и только сейчас решился на откровения перед публикой.

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Свою личную жизнь артист скрывает и до сих пор воспитывает детей – сына Никиту и годовалую дочь Анну – самостоятельно. Разумеется, Сергею помогает няня, но кто является суррогатной матерью – еще один звездный секрет. Эта тема особо волнует поклонников, которые переживают за детей, ведь те растут без матери. Поэтому в СМИ рассекретили имя женщины, которая, возможно, родила ему наследников.

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Как сообщает Telegram-канал "Светские хроники", суррогатной матерью может быть дальняя подруга Лазарева – Анна Белодедова. Женщина является владельцем магазина модной одежды. Слухи о том, что она родила детей певца, возникли неспроста. Во время трансляции песенного конкурса Евровидение 2019 на телеэкранах мелькнул телефон Сергея, на заставке которого было его совместное фото с Анной.

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Масла в огонь также подлил коллега артиста Филипп Киркоров, случайно проговорившись, что часто бывал на ужинах у Сергея и Анны Белодедовой. А год назад во время покупки квартиры певец осматривал апартаменты именно с Анной. Этой информацией поделилась сотрудница агенства недвижимости, с которым как раз сотрудничал Лазарев.

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Также мы сообщали, что Сергей Лазарев вспомнил о семейной трагедии и рассказал о смерти старшего брата Павла.

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Сергей Лазарев
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