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Знаменитости любят кошек: ТОП-10 звездных любимцев

Смотрите подборку знаменитых пушистых питомцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
Иванна Онуфрийчук с котом Персиком
Иванна Онуфрийчук с котом Персиком
Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Кошки очень нежные животные, которых называют лучшим антистрессом. Кроме их урчания и мяукания, они способны подарить вам массу положительных эмоций. Знаменитости об этом тоже знают и поэтому заводят себе мохнатых домашних любимцев. Многие из звезд часто на своей странице в Instagram публикуют 

Смотрите видео: почему нельзя заводить черного кота

Сегодня.Lifestyle в честь Дня кошек сделали подборку знаменитостей и их домашних любимцев. 

Бурлеск-дива Дита фон Тиз. Фото: instagram/ditavonteese
Рестлер Халк Хоган. Фото: instagram/realgrumpycat
Певица Даша Астафьева. Фото: instagram/da_astafieva
Фотограф Соня Плакидюк. Фото: instagram/moi_sofism
Певица Майли Сайрус. Фото: instagram/mileycyrus
Актриса Элизабет Тейлор. Фото: instagram/elizabethtaylor
Телеведущая Ксения Бородина. Фото: instagram/borodylia
Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram/taylorswift
Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram/gisele
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: instagram/volochkova_art
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Кот Персик ведущей шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванны Онуфрийчук и вовсе стал настоящей телезвездой.

INSTAGRAM (@ivannaonufriichuk)

Подписчики ведущей так полюбили пушистика, что теперь просят Иванну публиковать побольше его фото. По такому случаю украинская звезда завела личный Instagram-аккаунт Персика, где постит исключительно его снимки. 

INSTAGRAM (@ivannaonufriichuk)

"Тот случай, когда твоего кота хотят видеть чаще, чем тебя. Итак, вы победили! Подписывайтесь... У него будет весело", – написала Онуфрийчук. 

Ранее сайт Сегодня.ua делал подборку ТОП-10 фото "найди кота". Оказывается, что прятаться и маскироваться – это любимое занятие котов.

Также ранее мы писали о том, что отражение кошки в зеркале поставило пользователей сети в тупик.

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Источник: Сегодня
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