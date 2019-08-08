Знаменитости любят кошек: ТОП-10 звездных любимцев
Смотрите подборку знаменитых пушистых питомцев
Кошки очень нежные животные, которых называют лучшим антистрессом. Кроме их урчания и мяукания, они способны подарить вам массу положительных эмоций. Знаменитости об этом тоже знают и поэтому заводят себе мохнатых домашних любимцев. Многие из звезд часто на своей странице в Instagram публикуют
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Сегодня.Lifestyle в честь Дня кошек сделали подборку знаменитостей и их домашних любимцев.
Кот Персик ведущей шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванны Онуфрийчук и вовсе стал настоящей телезвездой.
Подписчики ведущей так полюбили пушистика, что теперь просят Иванну публиковать побольше его фото. По такому случаю украинская звезда завела личный Instagram-аккаунт Персика, где постит исключительно его снимки.
"Тот случай, когда твоего кота хотят видеть чаще, чем тебя. Итак, вы победили! Подписывайтесь... У него будет весело", – написала Онуфрийчук.
Ранее сайт Сегодня.ua делал подборку ТОП-10 фото "найди кота". Оказывается, что прятаться и маскироваться – это любимое занятие котов.
Также ранее мы писали о том, что отражение кошки в зеркале поставило пользователей сети в тупик.
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