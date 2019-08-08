Знаменитости любят кошек: ТОП-10 звездных любимцев

Смотрите подборку знаменитых пушистых питомцев

Иванна Онуфрийчук с котом Персиком Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Кошки очень нежные животные, которых называют лучшим антистрессом. Кроме их урчания и мяукания, они способны подарить вам массу положительных эмоций. Знаменитости об этом тоже знают и поэтому заводят себе мохнатых домашних любимцев. Многие из звезд часто на своей странице в Instagram публикуют

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Сегодня.Lifestyle в честь Дня кошек сделали подборку знаменитостей и их домашних любимцев.

Бурлеск-дива Дита фон Тиз. Фото: instagram/ditavonteese Рестлер Халк Хоган. Фото: instagram/realgrumpycat Певица Даша Астафьева. Фото: instagram/da_astafieva Фотограф Соня Плакидюк. Фото: instagram/moi_sofism Певица Майли Сайрус. Фото: instagram/mileycyrus Актриса Элизабет Тейлор. Фото: instagram/elizabethtaylor Телеведущая Ксения Бородина. Фото: instagram/borodylia Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram/taylorswift Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram/gisele Балерина Анастасия Волочкова. Фото: instagram/volochkova_art 1/10

Кот Персик ведущей шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванны Онуфрийчук и вовсе стал настоящей телезвездой.

18 Фев 2019 в 11:22 PST INSTAGRAM (@ivannaonufriichuk)

Подписчики ведущей так полюбили пушистика, что теперь просят Иванну публиковать побольше его фото. По такому случаю украинская звезда завела личный Instagram-аккаунт Персика, где постит исключительно его снимки.

6 Авг 2019 в 11:02 PDT INSTAGRAM (@ivannaonufriichuk)

"Тот случай, когда твоего кота хотят видеть чаще, чем тебя. Итак, вы победили! Подписывайтесь... У него будет весело", – написала Онуфрийчук.

Ранее сайт Сегодня.ua делал подборку ТОП-10 фото "найди кота". Оказывается, что прятаться и маскироваться – это любимое занятие котов.

Также ранее мы писали о том, что отражение кошки в зеркале поставило пользователей сети в тупик.

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