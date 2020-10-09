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Остапчук, Кухар, Яма и другие: кто сколько зарабатывает в семьях украинских звезд

Сегодня, 09:00

Узнайте, как известные украинцы распределяют семейный бюджет

Деньги любят счет! А считать чужие деньги – как известно, дело еще более интересное. Поэтому в программе "Зірковий шлях" прежде всего решили выяснить, кто сколько зарабатывает в семьях украинских звезд, и их мнения о том, кто в семье должен получать больше.

Ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич эксклюзивно назвал сумму своего заработка, сказав, что получает больше 100 000 гривен в месяц.

"Я зарабатываю достаточно, чтобы моя семья жила в достойных условиях, чтобы мы могли путешествовать", – сказал ведущий.

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

В звездной паре танцовщиков балета Екатерины Кухар и Александра Стоянова до начала пандемии больше получал Александр: "Знаешь, до карантина это точно было, а вот во время карантина – даже не знаю, кто у нас стал больше зарабатывать", – поделилась прима-балерина.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Невеста телеведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк впервые рассказала о своих ожиданиях от распределения семейного бюджета в паре: "Я всегда так считала, основную роль по бюджету в паре принимает на себя мужчина. И в нашей семье – так же".

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Хореограф Елена Шоптенко считает, что мужчина должен обеспечивать финансовую и моральную безопасность семьи.

"Но если он обеспечивает финансовую безопасность, но это не значит, что женщина должна просто сидеть без дела. Если она хочет работать, хочет зарабатывать, пусть делает это", – уверена Елена.

Алена Шоптенко с мужем Алексеем
Алена Шоптенко с мужем Алексеем
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Для главной суперблондинки страны Оли Поляковой совсем не является проблемой, если муж зарабатывает меньше. Звезда неоднократно говорила, что удерживает свою семью уже не первый год. А все из-за экономического кризиса, который сильно ударил по бизнесу мужа.

Оля Полякова с мужем Вадимом
Оля Полякова с мужем Вадимом
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"В современном мире сейчас происходит очень много изменений. И это стереотипно, что только мужчина в семье должен зарабатывать. Сейчас ситуация меняется", – говорит психолог Светлана Арефния.

Так считает и Елизавета Юрушева, жена народного депутата Украины Александра Скичко. В соцсети она написала, что сейчас зарабатывает больше мужа, и в этом нет ничего страшного.

Хотя для Влада Ямы, чтобы чувствовать себя комфортно в отношениях, нужно зарабатывать в четыре раза больше, чем его жена.

"Один мой хороший знакомый сказал, что для того, чтобы мужчина чувствовал себя комфортно, надо чтобы он зарабатывал по крайней мере в четыре раза больше, чем его жена. И я думаю, что это в принципе правильно", – поделился своим мнением хореограф.

Влад Яма с женой Лилианой
Влад Яма с женой Лилианой
Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад отметил, что рад тому, что его жена Лилиана может пополнить семейный бюджет: "Во-первых, она мне очень помогает с моей работой. И кроме этого, она начинающий блогер. Недавно мы общались со специалистами в этой сфере и они мне намекнули, что очень скоро у нее подписчиков будет больше, чем у меня. Хотя она для этого специально особого ничего не делает. Лилиана делает то, что ей нравится, но уже начинает на этом зарабатывать".

А в актерской семье супругов Сумской-Борисюка принято вместе наполнять семейный бюджет, не акцентируя внимание на том, кто зарабатывает больше.

"Бывает так, что я больше зарабатываю, бывает, что Виталик в туре. У него свои представления, и опять же мы вдвоем зарабатываем на одних спектаклях, это нормально абсолютно. У нас общий бюджет, я никогда не ставлю деньги на первое место в семье, абсолютно. Они не должны определять твои чувства, твое отношение", – считает Ольга Сумская.

Виталий Борисюк и Ольга Сумская
Виталий Борисюк и Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Как видите, истории украинских звезд доказывают, что не так важно, кто зарабатывает больше. Важно, чтобы в семье царили понимание и уважение.

Кто из звезд зарабатывает больше – смотрите в видеосюжете:

Напомним, ранее Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли все подробности своей свадьбы. Также ранее Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове, сказав, что ей ничего не угрожает.

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