Спецпроект

Кто станет следующим обладателем престижной награды на "Площади звезд" в центре нашей столицы?

Традиционно новый сезон на "Площади звезд" начнется с открытия памятных звезд спортсменам

С приходом нового весеннего сезона в столицу возвращается и самая красивая традиция – открытие памятных звезд возле главного торгово-развлекательного центра Gulliver. Уже 12 марта в 13:00 на ней засияют новые имена. Традиционно открытие начнут со спортивной части. В этот день зажгутся звезды Ирини Мерлени (вольная борьба), Альбине Деюгиной (художественная гимнастика) и Александре Тимошенко (художественная гимнастика).

Организаторы планируют открывать звезды два раза в месяц. В этом году киевляне и гости столицы хотели бы увидеть на знаменитой "Площади" памятные знаки в честь Элина Свитолиной (гимнастика), Ивана Марчука (художник), Катерины Серебрянской (художественная гимнастика), Александра Шовковского (футбол), Тины Кароль, Верки Сердючки, Натальи Могилевской, Квітки Цісик, Назария Яремчука, Николая Мозгового, сестер Сумских, Русланы Писанки, Виктора Андриенко, Бориса Барского и Георгия Делиева, Станислава Боклана, Роман Балаяна (режиссер), Лины Костенко и других достойных представителей страны.

На протяжении уже четырех лет менеджмент ТРЦ Gulliver, совместно с экспертным жюри (Министерство культуры, молодежи и спорта, КМДА, Украинская киноакадемия, музыкальный телеканал MusicBox, общественная организация "Спільна Перемога") и всеми украинцами продолжают эту красивую традицию. Они выбирают людей, которые достигли лучших результатов в своей работе из сферы спорта, театра и кино, искусства и закладывают именные звезды в их честь. Сегодня на "Площади звезд" высечены имена более 40 выдающихся украинцев, среди которых: Богдан Ступка, Нина Матвиенко, Владимир Горянский, Мария Примаченко, Оксана Билозир, ТНМК, СКАЙ, Ада Роговцева, Ольга Лящук, Михаил Завьялов, Светлана Трифонова, Александр Абраменко, Ольга Харлан, Сергей Бубка, Игорь Беланов, Игорь и Зинаида Турчины, Дарья Билодид, Оля Полякова, MONATIK, Потап, Ахтем Сеитаблаев, Римма Зюбина, Яна Клочкова и другие.

Monatik 1/4

"У этого большого проекта есть хорошая идея: мотивировать современных деятелей культуры, искусства и спорта не останавливаться на достигнутом, популяризировать страну в мире, воспитывать новое поколение, напоминая об известных украинцах, и мотивировать подростков следовать к своей цели, своему успеху. Многие наши лауреаты признавались, что если бы, будучи молодыми спортсменами/музыкантами/кинодеятелями, посетили такую Площадь, где были звезды их кумиров – это бы однозначно мотивировало двигаться к успеху с удвоенным рвением", – рассказывает одна из организаторов проекта, управляющая PR-директор Gulliver Татьяна Атаджанова.

Для того, чтобы узнать еще больше о выдающихся соотечественниках, на каждой звездочке указан вклад лауреата (кино, музыка, спорт) и QR код, который ведет на страницу проекта и рассказывает о достижениях знаменитости.

"Площадь звезд" уже стала настоящим туристическим магнитом и включена во многие экскурсионные программы. Открытие каждого памятного знака сопровождается церемонией с известными гостями и ажиотажем в прессе.

Знаменитый туристический объект удачно расположен в самом "сердце" Киева, вдоль бульвара Леси Украинки, улицы Эспланадной и Спортивной площади рядом с ТРЦ Gulliver, что уже сделало "Площадь звезд" излюбленным местом киевлян и гостей столицы.

Больше материалов по теме в спецпроекте https://www.segodnya.ua/lifestyle/specialtheme/ploshchad_zvezd.html

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