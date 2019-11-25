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Кто стоит за концертом Олега Винника: режиссер Катя Царик рассказала о тонкостях создания шоу

Шоу состоялось во Дворце спорта и поразило поклонников высоким уровнем

21 ноября в киевском Дворце спорта состоялся долгожданный концерт Олега Винника. Впервые постановщиком его шоу стала девушка Катя Царик, известная по работе с Людмилой Гурченко, Ани Лорак, Верой Брежневой. И неспроста, кто как не представительница прекрасного пола, может прочувствовать всю философию сердцееда-Винника. Накануне он впервые увидел сцену и был шокирован, насколько там все технически сделано, даже предположил, а может и выступать ему не нужно?

Сегодня.Lifestyle успели пообщаться с режиссером-постановщиком Катей Царик и узнать больше о тонкостях создания шоу.

Катя, расскажите о тонкостях создания столь масштабного шоу.

Идея шоу рождалась вместе с командой, а без художника по свету Жени Костыры я вообще не представляю, как бы мы его провели. Мы разработали необычную сценографию, со всеми этими осветительными приборами в виде геометрических фигур, которые двигались по особенным скоростным лебедкам. Все эти движения и их скорость даже специально программировались в компьютере, ничего не происходило стихийно. Такого количества оборудования мало кто может позволить себе из украинских артистов. Олег пошел на это, потому что любит и уважает своего зрителя и хотел сделать по-настоящему крутое шоу.

Концерт Олега Винника в Киеве Фото: пресс-служба

Готовились два месяца. Целых 30 дней у нас ушло на пропись света вместе с лайтдизайнером. Мы вкладывали каждый эффект, каждый лучик в звучание песни. На пропись одного такого трека вместе со световыми эффектами уходил целый день – это очень ювелирная работа, которая потом запускается с помощью одной только кнопки. Мы хотели, чтобы световые лучи подчеркивали все акценты песни.

Не боялся ли Олег момента, когда для следующей песни один из экранов трансформируется в сцену и поднимет его над толпой?

Нет, он согласился на этот номер очень быстро. Я же очень переживала, потому что это страшно и шатко. Олег с первого дубля и без никаких проблем репетировал этот номер. Мы еще и умоляли, чтобы он держался за поручни, а он все никак этого не делал.

Народный любимец Олег Винник Фото: пресс-служба

Следили ли вы за творчеством Винника до момента работы с ним?

Наверное, и хорошо, что я не была сильно знакома с его песнями, у меня не было замыленного взгляда и я выстраивала всю постановку с нуля. Кстати, мне очень импонируют его рок-баллады. Хотелось, чтобы таких проникновенных песен было больше, но я понимаю, что людям нужно и что-то повеселее, полегче.

Шоу Олега Винника во Дворце спорта готовилось 2 месяца Фото: пресс-служба

А что вы, как режиссер-постановщик, делаете во время выступления артиста?

Я со своей командой стою в отдельной технической зоне, где контролирую и раздаю команды, напоминаю и держу руку на пульсе, ведь только я знаю, что должно происходить сейчас на сцене. Олег будет выступать с наушником и, если нам нужно будет о чем-то оповестить Олега, мы с ним так свяжемся.

Напомним, мы также рассказали о самых неожиданных моментах концерта Олега Винника в Киеве.

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