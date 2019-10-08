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Смерть российского актера Дмитрия Марьянова: установлена точная причина

Подозрения в причастности к смерти звезды выдвинули директору реабилитационного центра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Фото: Instagram.com

В России завершилось расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился известный актер Дмитрий Марьянов. Отметим, что женщину обвиняют в халатности и в том, что она оставила пациента в опасности, что повлекло смерть человека по неосторожности.

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Как сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области, звезда фильма "День радио" умер 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Тогда причины смерти только устанавливались, а сейчас стало известно, что мужчина скончался из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

По версии российского следствия, в центре "Феникс" Дмитрий находился с 6 по 15 октября и в эти дни не раз жаловался другим пациентам, что ему плохо и что у него болит нога. К директору центра неоднократно обращались и просили отправить актера в больницу.

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"Средств связи у Марьянова не было. Директор знала об этом, а также о том, что у него серьезное заболевание и что в центре нет медперсонала, который мог бы ему оказать адекватную помощь. Тем не менее обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать "скорую помощь", намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра", – говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Актеру Дмитрию Марьянову было 47 лет
Актеру Дмитрию Марьянову было 47 лет
Фото: Instagram.com

Впоследствии один из клиентов центра вызвал для Дмитрия скорую помощь, которая увезла его в больницу, но было поздно. Актер скончался. Судмедэксперт считает, что если бы больного направили на лечение после первых жалоб и до развития клинических признаков тяжелого шока, его можно было бы спасти.

"Директор центра давала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно галоперидол и феназепам, приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности, которые можно применять только в медучреждениях и только по назначению лечащего врача", – сказано в пресс-релизе.

Дело передано в прокуратуру, которая должна утвердить обвинительное заключение.

Напомним, что на 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина.

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