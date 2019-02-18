Кто выиграет "Евровидение 2019": новые прогнозы букмекеров

Первое место на "Евровидении 2019" достанется России, считают букмекеры

"Евровидение 2019" Фото: eurovisionworld.com

Не так давно мы публиковали букмекерские прогнозы относительно вероятного победителя "Евровидения 2019", где Украина занимала третью позицию. Теперь на официальном сайте конкурса появился новый рейтинг участников, согласно которому представитель Украины займет лишь девятую строчку.

В то же время вероятный победитель остался прежним. Первое место на "Евровидении 2019" букмекеры пророчат представителю России – Сергею Лазареву.

Кто победит "Евровидение 2019" – прогнозы букмекеров Фото: eurovisionworld.com

К слову, на понижение в рейтинге Украины могли повлиять первый и второй полуфиналы Нацотбора. За право представить страну на песенном конкурсе 23 февраля будут бороться шесть финалистов: MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, ANNA MARIA, Freedom Jazz и KAZKA.

Отметим, "Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16, 18 мая.

Ранее мы рассказали подробности второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение 2019", результаты которого удивили публику. Так, KAZKA чуть не оказались за бортом, а результаты зрительского голосования во многом не совпали с оценками судей – об этом и не только читайте в нашем обзоре.

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