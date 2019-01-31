Кто же попал в больницу? Кейт Бекинсейл перепутали с Кейт Миддлтон

Американское издание опубликовало снимок герцогини Кембриджской, а написали об актрисе Бекинсейл

Кейт Бекинсейл Фото: Instagram

Недавно голливудскую актрису Кейт Бекинсейл госпитализировали из-за разрыва кисты яичника. Об этом, конечно же, написали все СМИ, но американское издание USA Today сделало ошибку, рассказав о случившемся. Дело в том, что вместо фото Бекинсейл опубликовали снимок Кейт Миддлтон – супруги принца Уильяма.

На это актриса написала смешное сообщение на своей странице в Instagram. Бекинсейл опубликовала скриншот новости, на котором изображена жена принца Уильяма, и посмеялась над ошибкой.

INSTAGRAM 30 Янв 2019 в 12:13 PST

"Спасибо вам за поддержку. Я прочитала все ваши пожелания и истории из жизни, которые вы присылали мне, дорогие подписчики. Я чувствую себя намного лучше. И надеюсь, что все девушки, которые пережили подобные проблемы со здоровьем, – тоже в порядке. Возвращаюсь к своим королевским обязанностям. Уильям передает всем привет", – написала Бекинсейл.

Напомним, ранее актриса Кейт Бекинсейл была замечена на церемонии GQ в откровенном наряде. Звезда также закрутила роман с парнем, который младше ее на 15 лет.

Смотрите видео о том, какая мать из Кейт Миддлтон:

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