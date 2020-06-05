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"Куча комплексов": Злата Огневич разделась на камеру и вспомнила обидные слова бывшего парня

Сегодня, 11:15

Певица опубликовала откровенные снимки в Instagram

Певица Злата Огневич, которая ранее рассказала о неудачах с мужчинами и искусственном оплодотворении, снялась в откровенном фотосете. На своей странице в Instagram она поделилась эффектными кадрами, а также историей, которая вызывает у нее слезы.

Так, в профиле Златы Огневич появилась публикация с серией фотографий, где артистка запечатлена в элегантном наряде – винтажном белье, прозрачной юбке и на каблуках. Волосы певицы красиво уложены легкими волнами.

В описании к посту Огневич призналась, что никогда не могла поверить, что когда-то появится в такой откровенной фотосессии. Артистка, которая сексуально позировала перед камерой, призналась – у нее очень много комплексов.

INSTAGRAM

"Сегодняшние съемки заставили вспомнить давнюю и болезненную историю, которая оказала на меня огромное влияние... Один парень, я сильно любила его, сказал обидные слова при расставании. Он меня называл неудачницей, бесталанной, говорил, что мой ужасный голос никому не нужен, дальше пошли упреки относительно тела, фигуры: толстая, неуклюжая коротышка, мол, как я только могла подумать, что он будет встречаться с такой, как я", – написала девушка.

Она добавила, что именно эти слова повлияли на развитие комплексов, из-за которых Злата долго не могла полюбить себя.

"Всего несколько лет назад я приняла себя, начала культивировать ощущение внутренней свободы. Ведь жить нужно в полной гармонии и честности с душой. Я так же, как и все: боюсь провалов, ранних морщин и лишнего веса, хочу встретить свою половинку и быть счастливой, плачу по ночам в подушку и редко звоню маме...", – подытожила исполнительница.

Чем на карантине занята Злата Огневич, смотрите в сюжете:

Ранее Злата Огневич рассказала о своей глубокой депрессии.

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