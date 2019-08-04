"Куда там Ким": Настя Каменских похвасталась фигурой в бикини

Певица отправилась в Италию вместе с мужем

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Звездные супруги Настя Каменских и Потап решили продолжить медовый месяц и отправились в солнечную Италию. Влюбленные каждый день радуют фолловеров совместными кадрами и видео в insta-сторис. Сегодня NK ошеломила своими формами в бикини.

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На странице Каменских в Instagram появилось фото, на котором певица позирует на яхте в красном купальнике. "Когда твой день начинается с моря и солнца", – добавила Настя подпись к своему посту.

4 Авг 2019 в 4:18 PDT INSTAGRAM (@kamenskux)

Судя по геолокации, снимок был сделан на острове Корсика.

Подписчики Каменских отметили потрясающую фигуру звезды комплиментами. "Куда там Ким. Здесь всё своё, натурпродукт", "Потрясающая фигура", "Фигура огонь", – пишут пользователи. К слову, некоторые фолловеры NK заподозрили ее в беременности: "Вы беременны?", "Поправилась... А не беременна ли ты?", "Мне кажется, вы беременны".

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