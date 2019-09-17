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Культовый режиссер Люк Бессон снова окажется на лаве подсудимых

30 сентября состоятся первые судебные слушания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Люк Бессон
Люк Бессон
Фото: Getty Images

На известного французского кинорежиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона подали в суд. Отметим, что недавно с 60-летней знаменитости сняли все обвинения в изнасиловании молодой актрисы. Но теперь Люку снова грозит крупный штраф.

Также смотрите в видео, почему Люк Бессон на грани банкротства:

По информации издания Le Parisien, на этот раз дело возбудили не из-за сексуальных домогательств, а из-за разведения оленей. А именно, Федерация охотников французского департамента Орн подала в суд на режиссера с обвинениями в том, что Бессон на своей территории в Трините-Де-Летье никак не контролирует популяцию оленей.

"На фоне споров о кризисе экологии и биоразнообразия, которая задела всю планету, охотники просят меня убивать оленя, который просто проходит перед моим домом! Может, мне еще и своих детей попросить, чтобы они убивали животных?", – заявил возмущенный Люк. 

Однако, по мнению охотников, Бессон должен компенсировать фермерам ущерб в 122 тысячи евро за 70 "лишних" оленей. Первое судебное заседание состоится уже 30 сентября. 

Напомним, что ранее легендарного Люка Бессона пять женщин обвинили в секс-домогательствах.

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