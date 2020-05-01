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"Культура – это визитка страны": Ирма Витовская о важности развития сферы искусства в условиях пандемии

Артистка приняла участие в программе "Свобода слова Савика Шустера"

Инна Петрова
Вчера, 23:58

В пятницу, 1 мая, на телеканале "Украина" в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" деятели украинской культуры обсудили кризис, вызванный коронавирусной пандемией. Звезды шоу-бизнеса, кино и театра рассказали, как они живут на карантине. Актриса Ирма Витовская, сыгравшая главную роль в картине "Мої думки тихі", объяснила, почему важно поддерживать украинский контент.

Актриса Ирма Витовская
Актриса Ирма Витовская
Фото: facebook.com/irmcya

Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская стала одной из гостей сегодняшнего эфира. Она поделилась, чем занимается на самоизоляции, как работает, и что думает о выходе из карантина.

Так, актриса рассказала, что надеется на будущее и продолжает работать, хотя и в новых условиях. "Я живу с надеждой. Я думаю, что можно делать с работой, если карантин продлится на год-два. Как можно переформатировать все. Я преподаю, так что я не выпала из своей среды, но мне не хватает обмена энергией со зрителями. Мне не хватает людей, общения. Я думаю, что мы пройдем этот путь", – высказалась Витовская.

Она также акцентировала свое внимание на том, что государству необходимо поддерживать сферу культуры, особенно в настоящее время, в условиях карантина. По словам Ирмы, в Украине нет стратегии развития этой отрасли, как важной ветви современного общества.

"Если бизнес и политическая элита не углубляются в украинскую культуру, и не понимают, что культура это стратегически важный объект, это визитка страны, ради которой сюда приезжают, если этого понимания нет, то это беда", – считает актриса.

Ранее Оля Полякова готова призналась, что готова создать профсоюз украинских артистов.

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