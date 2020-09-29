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"Купил вино для смелости": Сумская и Борисюк рассказали о своем первом свидании

Сегодня, 08:00

Пара до сих пор вспоминает подробности их первого рандеву

В следующем году Ольга Сумская и Виталий Борисюк отпразднуют серебряную свадьбу. В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" они поделились подробностями, как прошло их первое свидание.

"Помню, что после репетиции мы поехали ко мне домой. Вкусненького ничего не приготовил, я настолько был в восторге от Оли, поэтому не думал о десерте. Я весь был занят ею", – вспомнил Борисюк.

Ольга также призналась, что ради встречи с ней Виталий попросил свою сестру освободить на время для них квартиру.

"Виталий позвонил сестре и сказал, чтобы она пошла погулять. Она так и сделала. Все произошло у него в квартире. Такое запоминается на всю жизнь", – вспомнила актриса.

Актриса Ольга Сумская со вторым мужем Виталием Борисюком
Актриса Ольга Сумская со вторым мужем Виталием Борисюком
Фото: instagram.com/olgasumska

Сумская также призналась, что на свидание Виталий купил "вино для храбрости". К слову, даже спустя много лет Борисюк описал, как выглядела Ольга на первом свидании.

"На ней была легкая юбка и кожаная куртка. Но больше всего я запомнил ее длинные светлые волосы", – признался артист.

Влюбился Виталий в будущую жену задолго до первого свидания. А именно – когда во время интимной сцены в театре прикоснулся к ней.

"Он обнял меня со спины, произнес текст, вдохнул невероятный аромат яблока и влюбился. Но на самом деле, когда он прикоснулся к моей груди, то понял, что пропал", – улыбается Ольга.

Напомним, Ольга Сумская показала необычный образ для съемок в сериале "Сага". Ранее Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице.

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