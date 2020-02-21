Кузьма Скрябин может получить звание народного артиста Украины посмертно

Рада поддержала инициативу о присвоении Андрею Кузьменко звания народного артиста Украины

2 февраля исполнилось пять лет со дня смерти украинского музыканта Кузьмы Скрябина. А сегодня стало известно, что Андрей Кузьменко может получить звание народного артиста Украины посмертно.

Нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник сообщил, что Верховная Рада поддержала его запрос к президенту Владимиру Зеленскому относительно Указа о присвоении Кузьме Скрябину почетного звания "Народный артист Украины".

"Сегодня Верховная Рада поддержала мой депутатский запрос к Президенту Украины относительно прошения об объявлении соответствующего Указа о присвоении Андрею Кузьменко (псевдоним Кузьма Скрябин) почетного звания "Народный артист Украины" посмертно. Этот вопрос объединил сегодня все фракции в Верховной Раде, потому что Андрей Кузьменко фактически был народным артистом. Но, к сожалению, настоящее признание украинцами Кузьмы Скрябина пришло только после его трагической гибели в феврале 2015 года", – написал Павел Мельник на своей странице в Facebook.

Нардеп также сообщил, что в 2015 году на сайте президента Украины была зарегистрирована соответствующая петиция, которая набрала необходимое количество голосов. Несмотря на это, звание Андрею Кузьменко присвоено не было.

Павел Мельник также предлагает президенту Зеленскому внести изменения в "Положение о почетных званиях Украины" и создания возможности присваивать почетные звания посмертно. Так или иначе, теперь все зависит от решения Владимира Зеленского.

Ранее мы также писали, что дочь Кузьмы Скрябина Барбара вышла замуж.

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