Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кузьма Скрябин может получить звание народного артиста Украины посмертно

Рада поддержала инициативу о присвоении Андрею Кузьменко звания народного артиста Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:42

2 февраля исполнилось пять лет со дня смерти украинского музыканта Кузьмы Скрябина. А сегодня стало известно, что Андрей Кузьменко может получить звание народного артиста Украины посмертно.

Нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник сообщил, что Верховная Рада поддержала его запрос к президенту Владимиру Зеленскому относительно Указа о присвоении Кузьме Скрябину почетного звания "Народный артист Украины".

Читайте также:
Мама Кузьмы Скрябина рассказала, чем внучка Барбара напоминает ей сына

"Сегодня Верховная Рада поддержала мой депутатский запрос к Президенту Украины относительно прошения об объявлении соответствующего Указа о присвоении Андрею Кузьменко (псевдоним Кузьма Скрябин) почетного звания "Народный артист Украины" посмертно. Этот вопрос объединил сегодня все фракции в Верховной Раде, потому что Андрей Кузьменко фактически был народным артистом. Но, к сожалению, настоящее признание украинцами Кузьмы Скрябина пришло только после его трагической гибели в феврале 2015 года", – написал Павел Мельник на своей странице в Facebook.

Нардеп также сообщил, что в 2015 году на сайте президента Украины была зарегистрирована соответствующая петиция, которая набрала необходимое количество голосов. Несмотря на это, звание Андрею Кузьменко присвоено не было.

Павел Мельник также предлагает президенту Зеленскому внести изменения в "Положение о почетных званиях Украины" и создания возможности присваивать почетные звания посмертно. Так или иначе, теперь все зависит от решения Владимира Зеленского.

Ранее мы также писали, что дочь Кузьмы Скрябина Барбара вышла замуж.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Нежность и любовь: дочь Кузьмы Скрябина показала новые снимки со свадьбы Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
Кузьма Скрябин Андрей Кузьменко народный артист Украины
Реклама

Новости партнеров

Как вкусно засолить сало, чтобы
Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:56Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Вчера, 19:56Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 17:31Стиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

Вчера, 16:57Fun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Вчера, 09:00Food

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

19 февраляПсихология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

19 февраляШоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

19 февраляFood

Натуральный кофе: польза и вред для здоровья

19 февраляFun

19 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк "рассказала" о состоянии матери красноречивыми фото из Италии

19 февраляTravel

Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото

19 февраляPR

Аналоги дорогих духов: тайна формулы раскрыта, какая их адекватная цена – 100 или 500 грн?

19 февраляTravel

Ryanair распродает самые дешевые авиабилеты на весну 2020

19 февраляFun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

19 февраляFood

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

18 февраляEvents

Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака: день позитивного настроения

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Салат Оливье классический советский, пошаговый рецепт с фото
Салат Оливье классический советский, пошаговый рецепт с фото
В сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа
В сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Подруга захисника Аяксу вражає своєю красою на відпочинку в Маямі
Подруга захисника Аяксу вражає своєю красою на відпочинку в Маямі
Мыть гречку перед варкой необходимо: и вот зачем
Мыть гречку перед варкой необходимо: и вот зачем
Настя Каменських здивувала шанувальників фото з животиком
Настя Каменських здивувала шанувальників фото з животиком