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Кузя из сериала "Универ" развелся со своей супругой

Экс-супруги воспитывают 9-летнюю дочь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Виталий Гогунский с супругой
Виталий Гогунский с супругой
Фото: instagram.com/gogunskv

Недавно общественность потрясла новость о разводе знаменитого продюсера и телеведущего Александра Цекало, а сейчас многие поклонники сериала "Универ" расстроились, узнав, что Виталий Гогунский, российский актер и продюсер Виталий Гогунский, который стал особо популярным благодаря роли Кузи в вышеупомянутом сериал,е официально развелся с женой Ириной, сообщает "СтарХит".

Супруги развелись еще 18 марта, но об этом прессе стало известно только сейчас. "Инициатором разрыва стала Ира, — рассказали "СтарХиту" в окружении пары. — Виталик — человек увлекающийся, творческий, если занимается каким-то делом, все остальное для него не существует. Поэтому ей приходилось со многим справляться в одиночку, будь то ремонт или другие бытовые трудности. Ведь и в первый раз они расстались, потому что Гогунский не уделял достаточно внимания. Тогда он оказался не готов к семейной жизни...".

Виталий Гогунский с дочерью Миланой
Виталий Гогунский с дочерью Миланой
Фото: instagram.com/gogunskv

Ирина и Виталий познакомились на съемках  "Универ" в 2009 году. В 2010 у них родилась дочь Милана. В том же году супруги решили расстаться. . Вскоре у них родилась дочь Милана. Но чувства постепенно сошли на нет. Спустя пять лет после расставания, побывав в другом браке, актер понял, что все же хочет связать судьбу с матерью своего ребенка. Сыграв свадьбу в апреле 2017 года. 

Напомним, не так давно официально развелись Ксения Собчак и Максим Виторган.

Смотрите видео о самых скандальных разводах звезд в 2018 году:

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