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Лана Дель Рей впервые выпустит книгу собственых стихотворений

Сегодня, 15:33

Певица известна своим кинематографическим стилем исполнения

Популярная американская певица и автор песен Лана Дель Рей, которая рассталась с бойфрендом-полицейским, готовит для фанатов кое-что новое, но это не музыкальный релиз. Номинантка на "Грэмми" дебютирует со сборником стихов, который также выйдет в формате аудиокниги 28 июля. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сборник под названием Violet Bent Back Over the Grass состоит из 14 произведений, которые зачитала сама Лана Дель Рей в музыкальном сопровождении обладателя "Грэмми" Джека Антоноффа. Книга выйдет и в твердом переплете. В ней также будут страницы с реальными рукописями певицы и оригинальные фотографии.

Лана Дель Рей
Лана Дель Рей
Фото: Getty Images

"Лана Дель Рей – творец, определяющий эпоху. Она – создатель мифов и автор – провидец, способный сформулировать и создать настроение в культурной жизни общества. Ее поэзия глубоко интимна и трогательна. Это один из самых захватывающих проектов Ланы на данный момент", – сообщил старший редактор Стюарт Робертс издания Simon & Schuster.

Напомним, что в феврале Лана Дель Рей отменила концерты в Великобритании и Европе. Болезнь, о которой певица не захотела говорить публично, привела к внезапной потере голоса.

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