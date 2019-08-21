Популярный телеведущий разводится в восьмой раз
В 2010 году жену телеведущего уличили в измене
Популярный американский телеведущий Ларри Кинг, чей автомобиль демонстранты разбили в Вашингтоне, разводится в восьмой раз.
Также смотрите в видео, что Мила Кунис и Эштон Катчер опровергли свой развод:
По информации Page Six, 85-летний Ларри решил разорвать семейные узы со своей 59-летней женой, актрисой и телеведущей Шон Кинг. Их брак продлился 22 года. У супругов есть двое сыновей — 20-летний Чанс и 19-летний Кэннон. Официальной причиной развода стала стандартная версия – "не сошлись характерами". По словам близких друзей, такой исход событий их не удивил, ведь супруги давно не ладили друг с другом.
Отметим, что девять лет назад пара уже подавала на развод на фоне слухов об измене Шон, но позже они передумали. Ларри Кинг был женат восемь раз, причем дважды на одной и той же женщине. У него – пятеро детей, девять внуков и четыре правнука.
Напомним, что недавно появились неожиданные подробности разрыва Сайрус и Хемсворта. Ко всему, певица даже познакомила свою мать с новой возлюбленной девушкой.
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