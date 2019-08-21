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Популярный телеведущий разводится в восьмой раз

В 2010 году жену телеведущего уличили в измене

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Ларри и Шон Кинг
Ларри и Шон Кинг
Фото: Getty Images

Популярный американский телеведущий Ларри Кинг, чей автомобиль демонстранты разбили в Вашингтоне, разводится в восьмой раз.

Также смотрите в видео, что Мила Кунис и Эштон Катчер опровергли свой развод:

По информации Page Six, 85-летний Ларри решил разорвать семейные узы со своей 59-летней женой, актрисой и телеведущей Шон Кинг. Их брак продлился 22 года. У супругов есть двое сыновей — 20-летний Чанс и 19-летний Кэннон. Официальной причиной развода стала стандартная версия – "не сошлись характерами". По словам близких друзей, такой исход событий их не удивил, ведь супруги давно не ладили друг с другом.

Ларри Кинг и его супруга Шон
Ларри Кинг и его супруга Шон
Фото: Getty Images

Отметим, что девять лет назад пара уже подавала на развод на фоне слухов об измене Шон, но позже они передумали. Ларри Кинг был женат восемь раз, причем дважды на одной и той же женщине. У него – пятеро детей, девять внуков и четыре правнука. 

Напомним, что недавно появились неожиданные подробности разрыва Сайрус и Хемсворта. Ко всему, певица даже познакомила свою мать с новой возлюбленной девушкой. 

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