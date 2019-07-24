Лайфхак от Анны Седоковой: как увеличить губы за три минуты

Певица поделилась полезным видео

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

В последнее время популярная певица Анна Седокова зачастила с житейскими советами. Ранее она рекомендовала поклонникам книги для работы над собой, а теперь пришло время для макияжа.

Стоит отметить, что внешность Анны Седоковой весьма яркая и многие фанаты уверенны, что не обошлось без пластических операций. Сама певица уверяет, что с помощью правильной техники в макияже можно увеличить губы за три минуты без хирургического вмешательства.

Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала ролик, на котором с помощью обычного карандаша делает губы более пухлыми. Главное правило – не боятся выйти за контуры губ и немного растушевать карандаш. К слову, звезда призналась, что не все визажисты могут идеально накрасить ей губы, поэтому она часто перед концертами делает это сама.

22 Июл 2019 в 11:22 PDT INSTAGRAM (@annasedokova)

"Когда в 600-й раз я прочла о себе в комментах, что мне пора остановится накачивать губы, я поняла, что пора открыть карты и показать, как я их "накачиваю". Эта технология – любимая сестер Кардашьян", – написала артистка.

Напомним, что ранее Анна Седокова рассказала, почему не спешит под венец.

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