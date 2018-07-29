Лайфхак от Леси Никитюк: как хорошо выглядеть после перелета

Телеведущая рассказала что делает, чтобы перелет в самолете не отразился на лице

Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Известная телеведущая, звезда туристической программы "Орел и решка" Леся Никитюк провела не один час в самолетах, поэтому знает, как хорошо выглядеть после длительного полета. Своими лайфхаками телеведущая поделилась на своей странице в Instagram. Традиционно Леся добавила немного юмора.

"Насущный вопрос: "Что делать для того, чтобы перелет в самолете не отразился на вашем лице?" Для этого совершенно необязательно уже на взлете наклеивать, прикладывать, распылять на себя все, что удалось скрыть от строгих людей в форме на контроле безопасности", – обратилась телеведущая к подписчикам.

Леся Никитюк Фото: Instagram/lesia_nikituk

Она объяснила, что кожа после полета становится заметно суше, потому что в самолете влажность воздуха гораздо ниже привычной для большинства людей. Если норма составляет 40-60%, то на борту самолета – всего лишь 20%.

Что же советует делать Леся Никитюк:

В любой полет захватите бальзам для губ, так как эта зона самая первая отреагирует на сухой воздух. Не стоит накануне делать химические пилинги. Перед вылетом нанесите под крем увлажняющую сыворотку. Тональный крем выбирайте обязательно с SPF. Пить много воды.

Напомним, Леся Никитюк выпрыгнула из машины, приняв участие в мировом флешмобе. Ранее Леся Никитюк показала шикарное тело в купальнике. Также мы писали, что Леся Никитюк надела короткий топ и мини-шортики на прогулку по Киеву.