Лайфхак от Леси Никитюк: как хорошо выглядеть после перелета
Телеведущая рассказала что делает, чтобы перелет в самолете не отразился на лице
Известная телеведущая, звезда туристической программы "Орел и решка" Леся Никитюк провела не один час в самолетах, поэтому знает, как хорошо выглядеть после длительного полета. Своими лайфхаками телеведущая поделилась на своей странице в Instagram. Традиционно Леся добавила немного юмора.
"Насущный вопрос: "Что делать для того, чтобы перелет в самолете не отразился на вашем лице?" Для этого совершенно необязательно уже на взлете наклеивать, прикладывать, распылять на себя все, что удалось скрыть от строгих людей в форме на контроле безопасности", – обратилась телеведущая к подписчикам.
Она объяснила, что кожа после полета становится заметно суше, потому что в самолете влажность воздуха гораздо ниже привычной для большинства людей. Если норма составляет 40-60%, то на борту самолета – всего лишь 20%.
Что же советует делать Леся Никитюк:
- В любой полет захватите бальзам для губ, так как эта зона самая первая отреагирует на сухой воздух.
- Не стоит накануне делать химические пилинги.
- Перед вылетом нанесите под крем увлажняющую сыворотку.
- Тональный крем выбирайте обязательно с SPF.
- Пить много воды.
Напомним, Леся Никитюк выпрыгнула из машины, приняв участие в мировом флешмобе. Ранее Леся Никитюк показала шикарное тело в купальнике. Также мы писали, что Леся Никитюк надела короткий топ и мини-шортики на прогулку по Киеву.