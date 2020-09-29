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Лайма, light my fire: Монатик и Вайкуле выпустили клип на свой новый трек

Сегодня, 18:41

Смотрим клип самого неожиданного дуэта этой осени

Только недавно мультиартист MONATIK и легендарная Лайма Вайкуле сообщили, что записали совместный трек, состоящий из их двух композиции – "УВЛИУВТ" и "Я вышла на Пикадилли", как они уже выпустили клип на эту песню!

Пожалуй, это самый неожиданный дуэт этой осени, но он, похоже, не разочаровал зрителя. Как всегда, в клипе у MONATIK много стильной хореографии, а яркие декорации и костюмы добавляют атмосферности видеоработе.

В течение всего видео Лайма в кадре не появляется, но в конце зрителей и поклонников Вайкуле ждет сюрприз!

Как мы сообщали, музыканты познакомились в прошлом году на фестивале Laima Rendezvous в Юрмале, куда MONATIK приехал по приглашению Лаймы.

"Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась, и сегодня мы можем услышать "УВЛИУВТ на улице Пикадилли", – поделился MONATIK.

Премьерой клипа и песни сегодня нас порадовала и группа ONUKA. К слову, новый трек Ната Жижченко, лидер ONUKA, посвятила своему маленькому сыну Алескандру. Тоже рекомендуем посмотреть и послушать!

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клип песня Лайма Вайкуле MONATIK
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