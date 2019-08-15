Лайма Вайкуле назвала главные женские качества

Певица считает, что женщина должна быть естественной

Лайма Вайкуле Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" (выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина") популярная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, поделилась секретом, как достигать своих целей.

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Недавно в Одессе состоялся фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Каждый раз 65-летняя певица поражает не только своими выступлениями, но и внешним видом. Уже много лет она – икона стиля. В интервью журналистам телеканала "Украина" артистка призналась, какие качества в женщине считает самыми важными.

"Мне кажется, самое главное – быть ухоженной и шарм. Я не думаю, что это можно приобрести, все же это врожденное. Потому что все, что вы будете делать неестественно – неправильно, нужно быть самой собой", – рассказала Лайма Вайкуле в интервью "Ранку з Україною".

Певица Лайма Вайкуле Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Звезда говорит: такой, какая она есть сейчас, была с детства. У нее всегда были свои методы достижения целей.

"Все зависит от ситуации. Я всегда желаю всем женщинам не забывать, что быть женственной – очень хорошо. Не обязательно повышать голос и расправлять плечи, можно, наоборот, закрыть плечи и всего того же самого добиться тихенько", – поделилась певица.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Напомним, в сети появилось забавное видео, на котором Лайма Вайкуле станцевала под хит "Попа, как у Ким".

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