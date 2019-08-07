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Эксклюзив

Лайма Вайкуле – о первом "Рандеву" в Одессе, зяте Нины Матвиенко и шарме женщины

Певица дала эксклюзивное интервью для "Сегодня.Lifestyle"

Марина Попович
Сегодня, 20:08
Эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле
Эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле
Фото: Sofia Eszett Photography

6 августа неподражаемая Лайма Вайкуле прилетела на один день в Киев встретиться с журналистами. Сегодня культовая певица уже уехала в Одессу проводить последние репетиции перед стартом международного фестиваля "Рандеву". Напомним, что Laima Rendezvous впервые пройдет в Одессе с 8 по 10 августа.

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Сегодня.Lifestyle удалось поговорить с обожаемой в Украине певицей. Мы узнали, кто из украинских артистов стал открытием для Лаймы Вайкуле, чем ее очаровал зять Нины Матвиенко – Арсен Мирзоян, почему однажды попросила Филиппа Киркорова сменить костюм, а также артистка рассказала о самом запоминающемся рандеву в ее жизни.

Кроме того, Лайма Вайкуле обратилась с просьбой к женщинам. Что она посоветовала современным девушкам – узнайте в эксклюзивном интервью.

Эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле
Видео: Сегодня

Напомним, на сцене фестиваля LAIMA RENDEZVOUS выступит более 30 исполнителей, среди которых – Ирина Билык, Alekseev, Kazka, Tomas N'evergreen, Настя Каменских, Jerry Heil, Арсен Мирзоян, Нино Катамадзе, Вахтанг Кикабидзе. Как уточнили организаторы фестиваля "Квартал-Концерт" и Студия "Квартал 95", переговоры велись также с Софией Ротару. Артистка пообещала присоединиться к фестивалю в следующем году.

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